Magic The Gathering Changer la carte Spacegodzilla à cause du Coronavirus Covid-19

Wizards of the Coast et Toho Studios ont uni leurs forces pour un prochain ensemble spécial d’extension de kaiju Ikoria: Lair of Behemoths. La première impression d’impression comporte une carte «Spacegodzilla, Death Corona», qui ne pouvait pas avoir un pire nom au pire moment.

Le “Corona Beam” (コ ロ ナ ビ ー ム ou korona biimu) est le nom officiel de l’une des attaques de Spacegodzilla. Comme le souligne Hachima Kikou, la carte japonaise indique «Corona Beam of Death» (死 の コ ロ ナ ビ ー ム ou shi no korona biimu), et la langue anglaise on lit «Death Corona».

Wizards of the Coast va corriger les deux cartes, supprimant toute mention du mot corona. La carte en anglais corrigée, par exemple, indiquera «Spacegodzilla, Void Invader» et celle en japonais aura l’équivalent de cela.

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de la déclaration du fabricant de cartes:

Il y a des mois, quand Ikoria: Lair of Behemoths a été finalisé, le monde était un endroit très différent. Alors que nous nous adaptons tous à un monde modifié par la propagation de COVID-19, le mot «corona» a pris un nouveau sens.

Dans le contexte, la carte que nous sommes sur le point de vous montrer avait un sens lorsqu’elle a été conçue à l’origine – “le faisceau corona” est l’arme respiratoire traditionnelle de Spacegodzilla. Cependant, nous n’avons pas pu changer notre impression à temps pour répondre à la nouvelle signification de corona. L’impression initiale d’Ikoria arrivera bientôt sur les étagères et cette carte fera partie de l’ensemble, mais nous prenons des mesures pour retirer ou changer la carte si possible.

Tout d’abord, toutes les réimpressions d’Ikoria supprimeront cette carte. Deuxièmement, nous renommerons la carte de Magic: The Gathering Arena en Spacegodzilla, Void Invader. Enfin, Magic Online, qui offrira les versions spéciales des cartes Godzilla Series Monster uniquement dans les coffres au trésor, ne distribuera pas cette carte.

Notez qu’il s’agit d’une version spéciale de la carte Void Beckoner, qui ne sera affectée par aucun changement.

La santé et la sécurité de chacun sont importantes pour nous pendant cette période. Pour en savoir plus sur la façon dont Wizards of the Coast aborde COVID-19, veuillez cliquer ici. Restez en sécurité et nous apprécions votre compréhension et votre patience.

Ikoria: Lair of Behemoths sortira le 16 avril.

