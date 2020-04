Magic The Gathering: Voici une autre nouvelle carte d’Ikoria: Lair of Behemoth

Récemment, GameSpot a eu une grande révélation pour le prochain ensemble Magic: The Gathering Ikoria: Lair of Behemoth. Nous avons vu Snapdex, Apex of the Hunt, dont la version Godzilla Series Monster n’est autre que King Caesar. Maintenant, nous avons une autre révélation pour le prochain set.

Auspicious Starrix est une créature 6/6 de l’ensemble à venir, qui sera lancée en avril et mai. Il utilise le nouveau mécanisme de mutation, qui vous permet de combiner des créatures en une seule bête imparable. De plus, lorsque vous utilisez la mécanique de mutation, vous exilez des cartes permanentes de votre bibliothèque, puis mettez ces permanents sur le champ de bataille. Consultez la carte ci-dessous.

De la série Ikoria: repaire de Behemoth

“Nous voulions tout montrer à quel point Godzilla in Magic serait génial, alors nous nous sommes assurés d’intégrer la nouvelle capacité Mutate sur ces cartes”, a expliqué à GameSpot Mike Turian, concepteur principal de produits d’Ikoria: Lair of Behemoths. “Ensuite, lorsque vous combinez Magic et Godzilla, il y a tellement de capacités à feuilles persistantes qui correspondent parfaitement, alors nous les avons mélangées également. Qui ne veut pas avoir un Godzilla incroyable qui piétine toutes les créatures chétives de votre adversaire?”

De plus, il existe une version vitrine de la carte – que vous pouvez voir ci-dessous. Ce qui rend Ikoria: Lair of Behemoth spécial, c’est qu’il fait entrer des personnages de Toho dans le monde de la magie. Vous verrez donc Godzilla piétiner à travers le champ de bataille, ainsi que d’autres célèbres kaiju. Il y aura 16 de ces monstres de la série Godzilla (GSM) et trois autres en japonais.

Version vitrine

Le nouvel ensemble comprendra 274 cartes, et il sera bientôt lancé. En raison de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), Wizards of the Coast est stupéfiant du lancement d’Ikoria: Lair of Behemoth. Voici à quoi ressemble le calendrier de sortie.

16 avril: Ikoria sorti sur Magic: The Gathering Arena et Magic Online17 avril: Avant-première / sortie au Japon, en Corée, en Chine, à Taiwan et à Hong Kong15 mai: Avant-première / sortie en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Australie / Nouvelle-Zélande

Le 15 mai sera également le lancement pour Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam.

Ces cartes GSM auront également des variantes Magic, des versions de la carte qui ne comportent pas de monstre célèbre. Cependant, fonctionnellement, ils fonctionnent de la même manière.

“Ce sont des cartes Magic entièrement fonctionnelles: vous pouvez les mettre dans votre deck, les jouer dans des tournois, tout”, a expliqué Mark Heggen, architecte produit pour Magic The Gathering. “Ce sont toutes des créatures, et comme vous pouvez vous attendre de Godzilla et de ses amis, la plupart d’entre eux sont assez énormes. Créativement, ils présentent différentes époques de l’univers et de l’histoire de Godzilla, donc vous verrez des choses comme des gratte-ciel et des avions dans le fond, que vous ne trouverez jamais sur les cartes Ikoria Magic traditionnelles. Ensuite, nous avons créé pour chacun d’eux une créature «jumelle» équivalente qui a les mêmes règles et capacités, mais existe de manière créative dans le monde d’Ikoria. Ainsi, les versions Ikoria fonctionnent comme les versions “standard” de la carte, puis les versions Godzilla sont des versions alternatives spéciales que les joueurs peuvent choisir de jouer. “