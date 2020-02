Magnifique 101 confirmé pour le changement, mais il y a un problème

La semaine dernière, la rumeur disait que PlatinumGames avait acquis les droits sur le titre Wii U Magnifique 101 et avait l’intention de lancer une campagne de financement participatif pour amener le jeu sur Switch, PS4 et Steam.

Maintenant, ce que nous avons entendu pour être vrai a été confirmé – le studio japonais relance en effet le jeu pour les consoles modernes, et oui, il utilise Kickstarter pour y arriver.

Il recherche 50 000 $ pour le financement de The Wonderful 101: Remastered, la version Switch étant la première à se déverrouiller. La version Steam est débloquée à 250 000 $, l’édition PS4 étant à 500 000 $. Des objectifs d’extension supplémentaires seront révélés à une date ultérieure.

Voici ce que le studio a à dire:

Le Wonderful 101 est un jeu qui représente notre passion pour la création de jeux et le dévouement à la qualité, et que nous voulons atteindre autant de personnes que possible. Maintenant, avec le soutien de Nintendo, nous avons eu la possibilité d’intégrer ce jeu à la Nintendo Switch et à d’autres plateformes! Il s’agit d’une opportunité incroyable et d’une étape importante vers nos objectifs.

Platinum a également confirmé que la récente injection de capital dans l’entreprise par Tencent n’est pas utilisée pour financer ce projet particulier.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Soutiendrez-vous cette entreprise ou conserverez-vous votre original Wii U? Faites-nous savoir avec un commentaire.

