Maintenance des 19 et 21 février 2020

Le jeu en ligne est l’un des grands piliers de la génération actuelle de consoles (et aussi de jeux PC), et le Grand N a Nintendo Switch. Cependant, ces systèmes nécessitent une maintenance périodique, et bien que les joueurs ne l’aiment pas, de temps en temps le jeu en ligne doit être interrompu pour pouvoir l’exécuter, et Nintendo Switch a programmé plusieurs activités de maintenance qui auront lieu les 19 et 21 février 2020 Voulez-vous savoir quand vous devez relâcher les commandes pendant un certain temps? Nous vous racontons chaque détail dans les lignes suivantes!

Maintenance de la Nintendo Switch les 19 et 21 février 2020

Jeu à distance de certains titres Nintendo Switch (19 février): Royaume-Uni: de 12h50 le matin à 03h30 le matin Europe: de 01h50 le matin jusqu’à 04h30 en début de matinée Jeu en ligne de certains titres Nintendo Switch (19 février): Royaume-Uni: de 07h50 le matin à 09h30 du matin Europe: de 08h50 du matin jusqu’au 10h30 Jeu en ligne de quelques titres Nintendo Switch (21 février): Royaume-Uni: de 12h50 le matin à 02h30 le matin Europe: de 01h50 le tôt le matin jusqu’à 03h30

