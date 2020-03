maintenance des boutiques virtuelles de Nintendo (24 mars)

La eShop C’est la boutique virtuelle du Big N grâce à laquelle les joueurs peuvent se procurer un grand nombre de titres au format numérique, qui gagne de plus en plus de followers. Ainsi, cette boutique est disponible sur 3 des plateformes Nintendo (Switch, 3DS et Wii U) et, par conséquent, elles ont été annoncées divers travaux d’entretien à effectuer le 24 mars 2020, afin que les joueurs puissent continuer à utiliser ce service sans aucun problème. Faites attention aux lignes suivantes afin de ne pas manquer un seul détail de ces entretiens, car pendant ce temps nous ne pourrons pas accéder à ces magasins!

Les différents Nintendo Switch eShop planifient une nouvelle maintenance pour le 24 mars 2020

Utilisation des cartes de crédit dans l’eShop Nintendo Switch: Royaume-Uni: de 23 h 00 le 23 mars à 7 h 00 le 24 mars Europe: de 00 h 01 le 24 mars à 8 h 00 le 24 mars

Accès à l’eShop de Nintendo Switchde Wii U et de 3DS: Royaume-Uni: de 04h30 du matin le 24 mars à 06h30 du matin du 24 mars Europe: de 05h30 du matin le 24 mars à 07h30 du matin le 24 mars

