Maintenant, 2K a supprimé ses jeux de Nvidia GeForce Now

9 mars 2020 – 09h18

2K Games est le dernier éditeur à supprimer ses titres du service GeForce Now de Nvidia.

Dans un article sur les forums Nvidia, le gestionnaire de communauté Cory Banks a déclaré que la société NBA et Borderlands avait demandé que ses jeux soient retirés de la plate-forme de streaming. Des jeux comme Borderlands, Bioshock Infinite, XCOM 2, Civilization V et Mafia III sont retirés du service.

“Par demande d’éditeur, veuillez noter que les titres 2K Games seront supprimés de GeForce Now aujourd’hui”, a déclaré Banks.

“Nous travaillons avec 2K Games pour réactiver leurs jeux à l’avenir.”

2K suit les traces de plusieurs autres éditeurs en prenant leurs titres du service GeForce Now. Activision Blizzard a été le premier, Nvidia déclarant plus tard que cela était dû à un “malentendu” et que la société Call of Duty voulait qu’un accord commercial soit sur GeForce Now.

Bethesda a emboîté le pas – à l’exception de Wolfenstein Youngblood – tandis que le créateur de The Long Dark Hinterlands a également retiré ce jeu de la plate-forme.

Pendant ce temps, le patron d’Epic, Tim Sweeney, a exprimé son soutien à Nvidia GeForce Now.

GeForce Now a finalement été publié en février 2020, après trois ans de tests bêta. Il sort dans un paysage concurrentiel, le service de streaming Stadia de Google ayant été lancé en novembre 2019 tandis que le projet xCloud de Microsoft est actuellement en phase de test croissant.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.