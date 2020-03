Maintenant, certains joueurs de la NFL jouent Madden à la télévision

Photo: Justin K. Aller (.)

Si les vrais sports vont réussir dans l’espace en ligne (et télévisé) au cours des prochains mois, la seule chose dont ils ont besoin avant tout est la participation d’athlètes réels. C’est pourquoi les tournois La Liga et NASCAR ont été si amusants, et c’est pourquoi il est un peu inquiétant que Fox et la version NFL n’aient que huit participants.

Étant donné le nombre de joueurs sur une liste de la NFL à un moment donné, et combien d’entre eux seraient de bons joueurs de Madden, vous penseriez qu’il serait assez facile de réunir 32 joueurs pour une compétition. Mais au lieu de cela, Fox Esports Madden NFL Invitational, qui sera diffusé le 29 mars à 19 h 00, ne comptera que huit joueurs, et six d’entre eux ne sont même plus dans la ligue.

Parmi les joueurs à la retraite ou inactifs, il y a Vick et Matt Leinart (qui travaillent déjà pour Fox), Antonio Cromartie, Orlando Scandrick, T. J. Houshmandzadeh et les anciens Packers RB Ahman Green, qui travaille maintenant en tant que «coach e-sport».

G / O Media peut recevoir une commission

Les deux joueurs actuels de la NFL qui participent sont les Steelers WR JuJu Smith-Schuster et les Chargers Safety Derwin James.

Sans la nouveauté d’athlètes professionnels réels jouant une approximation virtuelle de leur travail de jour, des trucs comme ça retombent rapidement dans le domaine des «esports réguliers», ce qui est bien, mais aussi loin d’être aussi cool que cela pourrait être, ou ce rival les ligues / sports arrivent.

Espérons que la NFL puisse apprendre des choses comme l’Espagne et NASCAR et configurer quelque chose de plus intéressant plus tard pendant ce verrouillage.

.