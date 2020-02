Maintenant disponible en téléchargement dans l’Ouest

Dragon quest C’est une saga plus que longue dans le monde du RPG et, en plus de ses 11 titres appartenant à sa saga principale, nous avons également d’innombrables spin-offs pour différentes plateformes. Donc, un de ces derniers titres secondaires sortis au Japon il y a un moment, Dragon Quest of the Stars, vient maintenant appareils mobiles des joueurs occidentaux. Attentif aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails sur ce titre portable qui est, au moins, intéressant pour les adeptes de cette franchise!

Dragon Quest of the Stars est désormais disponible en téléchargement en Occident. Les serveurs ouvrent le 25 février 2020!

Dragon Quest of the Stars Il est maintenant disponible pour les appareils mobiles des joueurs occidentaux, alors maintenant nous pouvons profiter de cet épisode dans lequel les dessins sont exécutés, encore une fois, par la main d’Akira Toriyama. Cependant, nous devons souligner que les serveurs ne seront pas ouverts avant le 25 février 2020.

【Caractéristiques clés】

■ Mode multijoueur avec jusqu’à 4 joueurs.

Rencontrez des aventuriers du monde entier et entreprenez des missions avec eux!

Utilisez des timbres pour vous exprimer!

■ Un système simple et stratégique de «bataille avec indicateur de compétence».

Combattez des combats au tour par tour optimisés pour les mobiles.

Utilisez des sorts et des capacités puissants contre les monstres pour activer des combos.

Mais attention, les monstres boss ont également des indicateurs de compétence! Anticipez leurs attaques et profitez du système de combat stratégique.

■ Personnalisation des personnages.

Personnalisez le sexe et les traits de votre personnage pour créer votre propre version exclusive.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous débloquerez la fonction “Changer de vocation”, qui vous permettra d’acquérir votre vocation idéale.

Améliorez vos personnages et améliorez leurs armes et armures pour défier de puissants monstres!

■ Zoom avant et arrière sur l’image. Explorez la planète!

La carte prend la forme d’une planète entièrement optimisée pour les mobiles.

Glissez, faites pivoter, agrandissez et réduisez la planète en toute liberté!

Touchez les étincelles de la planète pour découvrir de nouveaux objets!

Voir aussi

————————————————–

【Service d’abonnement: Star pass (mensuel)】

■ Avantages

1. Chaque fois que vous vous abonnez ou renouvelez votre abonnement, vous recevrez un tirage au sort du coffre porte-bonheur stellaire (mensuel).

2. Vous pouvez recharger votre résistance au maximum une fois par jour.

3. Vous profiterez de 30 chance de plus pendant la période de validité du pass.

4. Vous pouvez utiliser la fonction de combat automatique (unique au mode d’un joueur).

5. Pendant les batailles, vous pouvez utiliser le Turbo Advance.

6. Vous pouvez utiliser cinq armoires d’équipe par personnage.

7. Vous aurez la possibilité d’acheter deux fois le package gem pass étoiles.

8. Dans le cadre des prestations de continuation, vous recevrez deux tirages de la poitrine chanceuse stellaire (mensuelle) au lieu d’un, comme d’habitude, tous les quelques mois.

Source

Connexes