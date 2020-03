Maintenant disponible «Warzone», le Call of Duty Battle Royale gratuit

C’était un secret de polichinelle depuis la sortie originale du jeu en octobre 2019, qui a commencé à filtrer le contenu lié à Warzone. Maintenant, et après la filtration complète de votre carte, de vos options de jeu et même d’un gameplay complet (déjà retiré), Warzone, Le Battle Royale gratuit de Call of Duty est devenu totalement officiel hier.

Et nous disons Call of Duty parce que, bien qu’il soit intégré dans les menus pour ceux qui ont acheté Call of Duty: Modern Warfare, Warzone aussi arrive séparément et gratuitement pour tous ceux qui veulent une expérience différente des modes de jeu multijoueurs traditionnels: un Battle Royale gratuit qui suit la trace de Black Ops 4 mais qui amélioration de tout en même temps.

En ce sens, le jeu peut être téléchargé gratuitement depuis la boutique de chacune des plateformes et permet un jeu multiplateforme, c’est-à-dire Il est compatible avec le jeu croisé Comme multijoueur. De plus, si nous avons un compte Activision actif, nous pouvons jouer avec nos amis, qu’ils proviennent d’un PC ou d’une console (que ce soit PS4 / Xbox) avec la seule exigence que tous Jouez avec le même type de contrôle.

Warzone: plus grand et plus complet que Blackout

Comme les rumeurs le prévoyaient, Warzone comprend des modes de jeu solo, en duo et en trio, et en fonction de cela, le nombre total de joueurs sur la carte peut atteindre 150, c’est donc un grand bond par rapport aux autres Battle. Royale comme Apex, y compris Blackout of Black Ops 4 dans lequel ce nombre de joueurs simultanés sur une carte n’a jamais été atteint.

De plus, la carte du jeu est géante et se compose de une série de cartes multijoueurs bien connues et des opérations spéciales, toutes intégrées dans celui-ci pour créer des environnements différents, bien qu’il aura également des zones totalement nouvelles.

Warzone comprend également une méthode intéressante si le joueur décède dans les premières étapes du jeu, se réveillera sur le balcon du goulag et verra deux autres joueurs se battre à mort en attendant leur tour. participer à un 1 contre 1. S’il gagne, il reviendra sur le champ de bataille avec son équipe. Cependant, il convient de garder à l’esprit que ce n’est que pour le début du jeu, car le goulag se ferme à un certain moment de chaque match.

Warzone est maintenant disponible pour les utilisateurs de Modern Warfare, le reste devra attendre que le client séparé arrive au PS / Xbox Store, qui sera à 20h00 en Espagne.

