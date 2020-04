Maintenant en direct: Streaming à temps plein sur Twitch

Gagner de l’argent en jouant à des jeux vidéo n’est plus un rêve de pipe. Maintenant c’est un vrai travail.

La plupart des fans de jeux vidéo connaissent les histoires de streamers millionnaires à succès comme Tyler “Ninja” Blevins, Michael “linceul” Grzesiek et Turner “Tfue” Tenney. Mais comment gagner de l’argent sur Twitch en 2020 si vous n’êtes pas déjà béni avec un public massif?

Twitch a parcouru un long chemin depuis les humbles débuts de la plate-forme en 2011. Aujourd’hui, c’est l’endroit incontournable pour les communautés de jeux et d’esports avec entre 3,4 et 4,5 millions de diffusions mensuelles. Cela détruit la concurrence, attirant environ 72% de téléspectateurs de plus que YouTube, son concurrent le plus proche.

Et la plateforme est devenue plus qu’un simple endroit pour diffuser et regarder des matchs. Elle est devenue une communauté à part entière, engendrant des conventions et des rencontres régulières dans les grandes villes du monde.

Et pour certains streamers, c’est devenu leur travail de jour.

Mais la vie d’un streamer à plein temps ne consiste pas seulement à se détendre et à jouer pendant huit heures par jour – c’est une entreprise.

Alors, qu’est-ce que ça fait de passer du simple plaisir au plein temps?

ESTNN a parlé aux streamers – PlayWithJambo, Kid Kerrigan, Naysy et TheSpudHunter – de ce qui est exactement impliqué dans une carrière de streaming à temps plein. Ils parlent de ce qui les a poussés à franchir le pas et offrent un aperçu de la construction communautaire, de la gestion du temps et de nombreux conseils utiles pour les nouveaux arrivants sur la scène.

L’importance de la communauté

Quelle que soit la taille de leurs abonnés, les streamers en direct vivent et meurent par la volonté des communautés qu’ils créent. (Voir le passage de Jake Paul à la boxe pour un exemple réel.)

Selon TheSpudHunter, un streamer auto-décrit “FPS en sueur” qui se concentre sur le côté comique de l’e-sport, la communauté est également l’un des piliers du succès de son stream. Il a déclaré qu’il se concentrait sur la construction d’une relation solide avec son public, selon lui: «Si vous n’y êtes que pour l’argent, cela se verra et vous devrez compter davantage sur le réseautage et les parrainages pour rester à flot. Je me sens très privilégié pour le soutien que je reçois de mon public. »

DOOM Eternal Tip – Patron de gladiateur

Utilisez le crochet à viande pour échapper à son attaque de scotch de houblon.

PS: Actuellement en direct avec la fin du jeu sur ULTRA NIGHTMARE – Venez le vérifier pour un gameplay moite. @ DOOM pic.twitter.com/K0oWaq0QwB

– 🔥 TheSpudHunter 🔥 (@TheSpudHunter) 27 mars 2020

Il pense que ces conseils s’appliquent quel que soit votre créneau de streaming; “Qu’il s’agisse de jeux professionnels ou de mise en scène, soyez authentique, faites votre truc et les gens s’occuperont de vous.” souligne que même avec toutes les options qui s’offrent à vous, il est important de se lancer dans le streaming professionnel avec des attentes réalistes. «Le streaming en direct et la création de contenu sont une industrie saturée», dit-il. «Ayez un véritable objectif pour expliquer pourquoi vous le faites autre que de« gros dollars de streamers »et surtout, amusez-vous.»

Le voyage de Jambo à plein temps

Selon Jambo, un streamer de variétés (et un amateur de pizza), elle a commencé à diffuser en 2017. Après avoir trouvé son chemin dans une relation toxique; «Et tout en se sentant responsabilisé, nous avons fait le saut audacieux dans la création de contenu. J’ai toujours voulu essayer. »

Elle avait été une visionneuse passionnée de YouTube et de JustinTV et avait regardé beaucoup de gens «divertir et habiliter les autres à suivre leurs passions», depuis leurs propres chambres. Et elle s’est sentie inspirée pour essayer de faire de même. “Ma famille vous dira que le divertissement est dans mon sang, et je dirais qu’ils ont raison.” Elle dit.

Bien que Jambo occupait toujours un emploi à temps plein au début, en septembre 2019 (une année certes difficile), elle a perdu son emploi. Puis en octobre, une urgence liée au diabète s’est retrouvée avec elle à l’hôpital. «J’ai atteint le point d’être tellement déprimé que je n’avais absolument aucune idée de la façon dont je continuerais. Je n’avais pas diffusé depuis près de deux mois et j’étais prêt à abandonner. »

Jambo a déclaré qu’elle aurait abandonné sans la poussée de son partenaire et du mod Twitch. Mais en novembre, elle s’est rassise pour diffuser à nouveau, pour lui donner «un dernier essai avant de décider si je jetterais l’éponge». Elle n’a pas dit à sa communauté ou à son partenaire ce qui se passait là-dessus, “je l’avais gardé pour moi.” Elle explique.

Mais elle n’avait aucune idée que sa vie allait changer.

«J’ai commencé novembre avec 74 abonnés», explique Jambo, «et j’ai terminé le mois avec 3 562».

Alors que Jambo travaillait à plein temps et diffusait sur le côté, elle avait également fait autre chose. Favoriser une communauté dont elle «… n’avait aucune idée se développerait et deviendrait ce qu’elle est maintenant: une résidence secondaire».

Au cours de ces courtes semaines de novembre, non seulement la petite communauté de Jambo s’est agrandie, se réunissant pour l’aider à couvrir ses frais médicaux du voyage à l’USI, selon elle; “Ils m’ont validé d’une manière qu’ils ne connaîtront peut-être jamais … Cela, des mois plus tard, ne me semble pas réel … et il n’y a pas assez de mots pour exprimer ma gratitude.”

L’isolement est rude et être coincé à l’intérieur a été très dur pour ma santé mentale, mais je suis avec un homme qui me fait rire, m’aime inconditionnellement, me nourrit pendant que je joue à des jeux vidéo, et il n’y a nulle part où je préfère être 🥺☺️ 💖 pic.twitter.com/N8w9WHSe3o

– Jambo 🍕 (@PlayWithJambo) 8 avril 2020

Jambo a attendu trois mois avant de prendre la décision de diffuser à plein temps, continuant à chercher un emploi pendant les vacances. Mais pour la première fois, elle a eu la possibilité d’explorer et d’essayer de nouvelles choses, notamment: «avoir un horaire cohérent pour la première fois de ma carrière de streaming».

Au cours de ces trois mois, elle a déclaré qu’elle s’était contrôlée pour voir si elle pouvait le rendre durable et qu’elle n’avait jamais divulgué les informations à sa communauté. Elle ne voulait pas que quiconque ressente une pression supplémentaire.

“La communauté est tout et il faut du temps et des soins pour nourrir et grandir en bonne santé.” Elle dit, ajoutant que sa communauté de discorde est extrêmement importante. “Discord est une autre partie énorme du streaming.” Elle dit. L’importance de «créer ce centre« hors ligne »pour l’engagement communautaire, les soirées de jeux, le remue-méninges, l’amitié, est essentielle.» Même si elle admet que cela prend beaucoup de temps, elle ajoute également: «Mais rien, et je ne veux rien dire, me réchauffe le cœur plus que de voir la communauté, des gens qui étaient jadis de parfaits étrangers, se soutenant mutuellement dans tous les domaines de la vie. Cela vaut chaque instant. »

C’est la communauté de Jambo qui a rendu cela possible, et elle est la première à vous le dire. «Je vais travailler à la maison avec mon partenaire et mon adorable chien (crie à Beesly). Je passe chaque jour à faire ce que j’aime. Et c’est grâce à cette communauté incroyable, bienveillante, compatissante, parfois trolley, que je suis humble d’appeler chez moi. »

Combien d’heures fonctionne vraiment un streamer?

Selon Jambo, la création de contenu est «… un travail de sept jours par semaine si c’est quelque chose que vous avez l’intention de prendre au sérieux et de poursuivre comme carrière.» Elle estime qu’elle travaille au moins 60 heures par semaine. Ce qui est bien au-dessus des attentes de votre emploi à temps plein standard.

«Mes flux eux-mêmes durent entre 6 et 8 heures (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et après avoir terminé chaque flux, je passe environ 2 à 4 heures à travailler sur l’écrêtage / surlignage et le montage vidéo pour les médias sociaux.» Elle dit, ajoutant que les médias sociaux eux-mêmes prennent plus de temps que le streaming. «Je dis toujours qu’il est considérablement plus important que le flux lui-même.»

Nous avions l’habitude de jouer BEAUCOUP de Dark Souls sur notre chaîne et ça fait ??? plus de??? une année??? depuis la dernière fois que nous avons joué ??? alors rendez-vous demain pour plus de pic.twitter.com/Zc0ktXIPAQ

– Jambo 🍕 (@PlayWithJambo) 4 mars 2020

Comme l’explique Jambo, la découvrabilité sur Twitch lui-même est difficile; “Donc la présence que vous avez sur les médias sociaux (principalement Twitter) est importante.” Jambo dit qu’elle passe une grande partie de sa journée sur Twitter, “à publier, à interagir avec d’autres créateurs de contenu, à rechercher des jeux et des développeurs ou à rechercher de nouveaux flux avec lesquels s’engager”.

TheSpudHunter convient que la croissance de Twitch seule “est presque inexistante maintenant.” Il explique que cela est principalement le résultat de «la façon dont la plateforme est structurée, elle a un système de récompense des canaux déjà établis dès les premiers jours de sa création». Mais comme il le dit, expliquer les moindres détails du problème serait «une répartition des proportions bibliques, bref, toute croissance est externe». Les streamers voudront attirer les gens sur leur chaîne Twitch en utilisant ce qu’il appelle du «contenu statique». Selon TheSpudHunter, il s’agit d’un contenu qui met en valeur votre émission en direct sur un site Web comme Twitter, YouTube ou Reddit. «Ce sont tous des outils énormes pour amener les gens aux sièges de votre flux en direct», explique TheSpudHunter.

Lorsque vous passez à “Classic Pose”. pic.twitter.com/T97PWY6mVS

– 🔥 TheSpudHunter 🔥 (@TheSpudHunter) 30 mars 2020

C’est en partie pourquoi Jambo réitère également l’importance d’être un membre actif au sein de la communauté Twitch au sens large. Elle pense que regarder d’autres streams constitue un élément clé de votre croissance personnelle en tant que streamer. «Les personnes que nous rencontrons et avec lesquelles nous interagissons changent une partie de nous, et dans la création de contenu, vous êtes le produit. La façon dont vous grandissez, vous développez et évoluez dans votre vie se répercutera dans votre contenu. »

Bien que Jambo reconnaisse que cela peut être un équilibre difficile, elle encourage les gens à même se cacher un peu et à goûter aux différentes communautés et titres. “Les flux, même s’ils peuvent apparaître sur votre chaîne et être votre produit, ne sont pas vraiment à votre sujet, ils concernent la communauté et la différence que vous pouvez faire dans la vie de chacun.”

Lutte contre les soins personnels

Jambo admet qu’elle doit s’améliorer pour «… prendre des pauses et du temps pour moi». Une lutte rencontrée par de nombreux streamers à temps plein.

Kid Kerrigan, un streamer basé à Melbourne et un hôte Twitch, diffuse environ cinq heures par jour en moyenne. Elle dit qu’elle a dû planifier activement plus de temps pour les soins personnels, ce qui, selon elle, «manquait lors de la diffusion en continu de 8 à 12 heures par jour» et de tout suivre dans les coulisses.

Skincare + Overwatch = Vendredi Saint

🤬> https://t.co/b15P2REYCAhttps://t.co/LjsMicWUqi <😌 pic.twitter.com/OxI3YlE6Hl

– Kerri 💫 Nina Nikolic (@kidkerrigan) 11 avril 2020

Le niveau d’engagement envers ces tâches en coulisses varie également «en fonction de la période de l’année, du nombre de courriels et des opportunités disponibles», a déclaré Kid Kerrigan. Selon Kid Kerrigan, le nouvel exercice financier et la saison des fêtes sont ses périodes les plus occupées grâce aux réinitialisations du budget de l’entreprise et aux nouvelles versions de jeux. Ses tâches en coulisses consistent en «… courriels, planification de projet, planification marketing, extraits vidéo, montage, si j’ai des tâches urgentes de voix off qui arrivent…»

Naysy, d’autre part, est un streamer à temps plein basé à Brisbane qui diffuse principalement des tireurs à la première personne. “Je diffuse environ 25 heures et plus par semaine, mais je consacre environ 20 heures supplémentaires aux tâches en coulisse”, a déclaré Naysy. “Donc, le tout en 45 heures environ.”

Elle consacre également beaucoup de temps en coulisse aux courriels et aux réunions d’affaires, et une grande partie du temps est consacrée à la préparation de ses impôts à la fin de chaque exercice.

“Je fais pas mal de montage vidéo en ce moment”, a déclaré Naysy. “Faire des miniatures et faire des métadonnées prend un temps surprenant. Je fais également beaucoup de streaming VR, donc beaucoup de temps est consacré à affiner ma configuration. Pour que tout fonctionne correctement pour le flux, c’est une tâche sans fin. »

Elle consacre également beaucoup d’efforts à cultiver sa présence sur les réseaux sociaux, en prenant des images ou des histoires Instagram pour les marques avec lesquelles elle travaille.

“Rester actif sur les réseaux sociaux est une tâche / une distraction constante”, a déclaré Naysy. “Je pourrais certainement mieux gérer mon temps, travailler à domicile est toujours plus difficile que ce que vous pensez, mais je travaille toujours sur des moyens d’être plus productif et de rester sur la bonne voie.”

TheSpudHunter consacre en moyenne 40 heures par semaine au streaming. Ce n’est que du lundi au vendredi et n’inclut aucun flux de week-end qu’il pourrait faire.

“Les dimanches sont mes journées dédiées” en coulisses “pour travailler sur tout ce qui se passe dans un spectacle”, a déclaré TheSpudHunter. Il appelle son stream une émission parce que ce n’est pas seulement du gameplay, cela inclut des sketchs comiques qui construisent une tradition de joueur – il a même un producteur de chimpanzés avec qui il interagit avec le côté.

Comment les streamers Twitch gagnent-ils de l’argent?

Les visuels sont superbes et la communauté est riche. Mais comment les streamers Twitch transforment-ils leur stream en moyen de subsistance?

Il existe plusieurs méthodes différentes que les streamers Twitch réussis utilisent pour monétiser leurs canaux. Certaines d’entre elles sont des options officielles via la plateforme Twitch et d’autres impliquent l’utilisation de plateformes supplémentaires pour accroître leur audience.

Certaines des options officielles sont limitées aux streamers qui ont obtenu le statut d’affilié ou de partenariat sur Twitch, mais il existe des moyens pour que même les nouveaux arrivants configurent leur chaîne pour commencer à générer des revenus pendant qu’ils construisent une suite.

Comme le souligne TheSpudHunter, “les revenus de la plate-forme varient d’un streamer à l’autre … ils sont presque exclusivement financés par des dons, de manière générale tous les utilisateurs de Twitch bénéficient d’une réduction de 50/50 des abonnements mensuels”.

Alors que Jambo dit qu’elle fait «double-triple» de la diffusion en continu par rapport à son emploi à temps plein, elle réitère également l’importance de créer de la valeur pour sa communauté. Créer un espace qui soit autant pour eux que pour elle. «Je dis toujours à la communauté, toujours que je ne suis pas de leur responsabilité… ils doivent se soucier d’eux avant toute chose.»

Vous avez tant fait pour moi, vous m’avez permis de le faire pour gagner ma vie. Mais c’était MON choix d’aller à plein temps avec le streaming, et je ne suis la responsabilité de personne d’autre. Nous avons tous du mal et je fais de mon mieux pour notre foyer. Veuillez d’abord prendre soin de vous. 💖

– Jambo 🍕 (@PlayWithJambo) 26 mars 2020

Comme le dit Jambo, si jamais elle avait besoin d’arrêter le streaming et de retrouver un emploi à temps plein, elle le ferait. Elle veut que sa communauté accorde la priorité à leur bien-être; «Ils sont numéro un… il ne se passe pas un jour que je ne me souvienne de tout ce que je fais. J’espère qu’ils ont lu ceci, alors ils savent que je les remercie encore une fois de m’avoir permis de poursuivre mes rêves tous les jours. »

Alors, quels sont les abonnements Twitch?

Les abonnements Twitch sont des dons planifiés mensuels. Un abonnement de niveau 1 commence à 4,99 $ USD. Mais les téléspectateurs peuvent également s’abonner à des niveaux supérieurs à un prix plus élevé, ce qui leur donne plus d’avantages pour cette chaîne.

Les chaînes qui ont atteint le statut de partenaire ou d’affilié sur Twitch peuvent prendre en charge les frais d’abonnement des téléspectateurs qui se connectent régulièrement à leurs flux. Les abonnements permettent aux streamers d’accéder à une source de revenus récurrente qui croît avec le temps avec leur nombre d’abonnés.

Pour les chaînes qui n’ont pas encore atteint le statut de partenaire ou d’affilié sur Twitch, il existe des sites Web tiers qui peuvent être utilisés pour prendre des abonnements auprès des téléspectateurs. Pateron et Ko-fi fournissent tous deux des services qui permettent aux créateurs de prendre un abonnement régulier auprès des supporters.

Avec la communauté étant un énorme objectif de croissance sur Twitch, il vaut la peine de créer des emotes personnalisés à utiliser par les abonnés et de configurer des alertes pour annoncer de nouveaux abonnés et abonnés lorsqu’ils rejoignent votre équipe. Les deux contribuent à encourager un sentiment de communauté, ce que recherchent la plupart des téléspectateurs abonnés à un flux.

Selon Kid Kerrigan, des choses comme les alertes fonctionnent mieux comme un outil pour faire savoir à un streamer quand quelque chose se passe et justifie une réponse, ils peuvent également «… offrir une opportunité de marque comme un moyen pour un streamer de montrer plus de son flair personnel.

Naysy a déclaré qu’elle utilise toujours des alertes de suivi et de sous-diffusion. “Streamlabs est mon outil préféré en matière d’alertes”, a déclaré Naysy. “J’utilise des fichiers .webm, ce qui signifie que je peux avoir des alertes de bonne qualité avec du son synchronisé avec l’image.”

Elle souligne également l’importance de l’engagement dans la construction de cette relation avec le public. “Je me suis dit que je ferai toujours de mon mieux pour reconnaître chaque suivi et chaque sous-enthousiasme”, a déclaré Naysy. “Si quelqu’un a pris le temps de s’engager avec votre flux, vous voulez qu’ils se sentent les bienvenus.”

Naysy a un gumball visible sur le stream pour les sous-marins. “Chaque chewing-gum de couleur différente signifie une chose différente, que ce soit des points ou des prix, etc.”, a déclaré Naysy. “Je veux rendre chaque sous-dossier et chaque sous-dossier amusant et inciter davantage les gens à revenir partager leurs sous-alertes.”

Les streamers tirent-ils des revenus de la publicité vidéo?

La publicité vidéo n’est disponible que pour les chaînes ayant le statut de partenaire sur Twitch.

“En tant que partenaire, les annonces seront diffusées sur ma chaîne, que je le veuille ou non. Je préfère donc en bénéficier plutôt que de le faire.” Dit KidKerrigan.

Certains mois, ses revenus publicitaires peuvent être proches de ce qu’elle gagne en sous-marins, selon KidKerrigan. Ses abonnés, cependant, ne voient pas ces annonces.

“Je choisis que les sous-marins ne voient pas les publicités, car cela me laisse le temps de me connecter avec eux”, a déclaré KidKerrigan. Elle pense qu’ils paient un sub, ils ont droit à une expérience ininterrompue.

KidKerrigan dit que les adblockers peuvent être une préoccupation. Surtout si vous êtes quelqu’un qui n’a pas d’abonnés qui déposent régulièrement d’énormes abonnements ou dons. Outre les publicités, KidKerrigan se concentre sur le travail extérieur et les parrainages pour soutenir sa carrière, plutôt que de se concentrer uniquement sur le crowdsourcing en tant que stratégie de monétisation.

Qu’en est-il des accords de parrainage?

Obtenir un accord de parrainage est quelque chose qui peut être fait quel que soit le statut de votre chaîne sur Twitch. Les parrainages sur Twitch fonctionnent de la même manière que les influenceurs travaillent sur Instagram. Un accord est conclu entre le streamer et une entreprise pour approuver leurs produits ou services sur Twitch.

Le matériel informatique et les accessoires, les jeux vidéo et les logiciels sont les accords de parrainage les plus courants sur Twitch. Mais les aliments, les boissons, la mode et les produits de santé ou de beauté sont tous des secteurs qui s’engagent dans le marketing d’influence ou de parrainage.

Jambo dit qu’elle n’a actuellement aucun parrainage ni affiliation active. Mais à son avis, elle ne travaillerait qu’avec des produits et des organisations qu’elle soutient déjà; et dont la morale s’aligne sur la sienne.

“Bien que l’argent supplémentaire soit toujours agréable, ma marque, mon nom et ma communauté sont plus importants et je serai toujours prudent sur ce que j’y attache.” Elle dit.

Naysy a une perspective légèrement différente.

«En tant qu’indépendante, je ne pourrais pas joindre les deux bouts quelques mois sans le soutien des sponsors», dit-elle.

Son conseil pour ceux qui cherchent à s’engager dans le parrainage est de se concentrer sur la création d’une marque professionnelle avec laquelle les sponsors voudraient travailler. Cela faisait partie de sa stratégie dès le premier jour.

«Le fait de montrer des exemples de ce dont vous êtes capable est un excellent moyen de le montrer», explique Naysy. «La publication d’images de produits de haute qualité, la lecture ou le déballage de vidéos est un excellent moyen de constituer un portfolio.»

Naysy dit qu’elle a également établi des lignes directrices pour elle-même en tant que marque, notamment en ne s’engageant pas dans des discussions politiques ou toxiques sur les réseaux sociaux pour garder ses flux sociaux positifs. “C’était une préférence personnelle pour moi, et je recommande aux créateurs de contenu de décider par eux-mêmes comment ils se présentent en ligne, tout en considérant que ces choses jouent un rôle positif ou négatif dans le travail avec les marques”, dit-elle.

Comment savez-vous que vous êtes prêt à faire le saut?

Comme le dit Jambo, la diffusion en continu à temps plein «n’est pas quelque chose dans laquelle se lancer aveuglément.»

Selon elle, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous contrôler.

«Il faut une personne forte pour pouvoir s’asseoir et reconnaître qu’elle n’est pas prête, ou qu’elle a besoin de changer et de grandir», dit-elle, «pour être en mesure de s’analyser et de savoir où l’on pourrait être mieux. Si vous ne pouvez pas faire ça, ne partez pas à plein temps. »

Mais si vous avez planifié et tracé, et que vous savez que vous êtes prêt, elle a ce conseil à offrir,

«Connaissez votre valeur, connaissez votre public, sachez que vous pouvez subvenir à vos besoins. Ne soyez pas arrogant, habilité ou ne croyez pas que quelqu’un vous soit redevable. »

Jambo diffuse depuis trois ans (sa date d’anniversaire officielle est le 22 avril) et, comme elle le dit, elle apprend toujours et «le sera toujours».

Vivre la vie d’un streamer à plein temps peut sembler vivre le rêve, mais ce n’est pas une promenade dans le parc et ce n’est pas de l’argent facile. Il faut du dévouement et du travail. Et cela peut vous donner beaucoup d’épanouissement au-delà d’un chèque de règlement.

«Je suis fière de ce que nous avons construit», dit Jambo à propos de sa communauté, «je ne serais pas là où je suis ni qui je suis sans eux.»

Image vedette: Maik Jonietz / Unsplash