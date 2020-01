Maintenant, il y a des vidéos officielles Pokémon ASMR

Vous voulez écouter Chespin grignoter une pile de bonbons? Que diriez-vous de Charmander recroquevillé près d’un feu crépitant? Vous pouvez maintenant, grâce aux vidéos ASMR officielles de Pokémon Kids TV.

La réponse méridienne sensorielle auditive, ou ASMR, est une sensation de picotement qui provient de l’écoute de certains sons. Les lèvres claquent, les claviers cliquent, mâchent, les cheveux sont brossés – si un son vous a déjà fait frissonner agréablement, c’est ASMR.

Au cours de la dernière année, Nintendo a réalisé une série de vidéos Sights & Sounds of ASMR mettant en vedette des personnes jouant à des jeux Switch à divers endroits. Maintenant, The Pokémon Company se met à l’acte. Mettez un casque et écoutez Chespin prendre une collation. C’est un peu apaisant.

Si vous préférez votre ASMR plus naturel et élémentaire, Charmander au repos par un feu crépitant est fait pour vous. Je pourrais m’endormir sur celui-ci.

* ronfle doucement *

