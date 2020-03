Maintenant que l’E3 2020 est annulé, Xbox accueillera son propre événement numérique

Par Sherif Saed,

Microsoft a annoncé comment il allait procéder maintenant que l’E3 2020 ne se produirait pas.

Il y a quelques instants, l’organisateur de l’E3, l’ESA, a officiellement annoncé que l’E3 2020 n’aurait pas lieu, confirmant des informations antérieures. L’ESA étudie plutôt la possibilité d’un événement en ligne.

Microsoft, l’un des rares supporters de l’émission de cette année, avait de grands projets pour l’E3, la qualifiant d ‘«année marquante» pour Xbox. À la suite de l’actualité d’aujourd’hui, le chef de la Xbox, Phil Spencer, a annoncé que la Xbox hébergerait désormais son propre événement numérique.

Spencer n’a pas dit si cet événement se déroulerait à peu près au même moment que sa conférence de presse E3, promettant plus de nouvelles dans les semaines à venir.

“L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox”, a écrit Spencer sur Twitter. “Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté Xbox et tous ceux qui aiment jouer via un événement numérique Xbox. Détails sur le calendrier et plus dans les semaines à venir. “

Microsoft a récemment confirmé un certain nombre des fonctionnalités plus importantes que la Xbox Series X introduira, y compris une révélation de haut niveau de l’architecture CPU et GPU alimentant chaque unité. Nous nous attendions à ce que la prochaine grande vitrine ait lieu à l’E3, mais ces plans peuvent avoir changé.

En attendant d’en savoir plus, voici tout ce que nous savons sur la Xbox Series X et la PS5.

