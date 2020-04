Maintenant que les duos sont permanents, Apex Legends dev explique pourquoi les solos n’ont pas encore lieu

Par Sherif Saed,

Mercredi 8 avril 2020 11:31 GMT

Apex Legends a peut-être finalement ajouté des duos permanents, mais il n’en va peut-être pas de même pour les solos.

Cette semaine, Apex Legends a lancé l’événement The Old Ways avec une nouvelle mise à jour. Entre autres choses, le patch a également introduit Duos comme une option permanente disponible pour les joueurs.

Le développeur Respawn a déjà expérimenté avec Duos dans d’autres événements, mais c’est la première fois que le mode devient un élément permanent. Chaque fois que les Duos sont mentionnés, les fans de Solos font également part de leur désir pour le mode.

Selon Respawn, le cas de Solos est plus difficile à faire que celui de Duos. Dans un article sur Reddit, le développeur a expliqué que Duos avait un effet positif sur la santé du jeu par rapport à Solos lors de son introduction.

“Lorsque nous avons introduit Solos en tant que mode à durée limitée l’année dernière, nous avons vu que cela avait en fait un impact négatif sur le jeu, en particulier en ce qui concerne la rétention des nouveaux joueurs”, a expliqué le développeur.

Il y a aussi l’argument du jeu en équipe. Respawn dit que les capacités des différentes légendes ont été conçues pour fonctionner ensemble, ce que vous ne pouvez pas faire dans Solos. Cela rend certaines capacités ou des personnages entiers à peu près inutiles.

“Nous explorons toujours les moyens de permettre une expérience solo, mais pour l’instant prenez un ami (ou deux) et sautez dans l’arène”, a ajouté le développeur.

Peut-être que le prochain événement Apex Legends introduira une nouvelle version de Solos qui aura un impact plus positif. Jusque-là, The Old Ways est en ligne jusqu’au 21 avril.

