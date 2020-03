Malamar a les pouvoirs hypnotiques les plus puissants de tous les Pokémon (et pourrait être mauvais)

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Malamar!

Détails de Malamar

Type: Sombre / Psychique

Hauteur moyenne: 4 ’11 “

Poids moyen: 103,6 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération VI

J’ai toujours été fasciné et un peu effrayé par les calmars. Ils ont l’air si étranges et cool, mais ils sont également extrêmement intelligents et peuvent être dangereux. Je me souviens d’une émission étrange sur Animal Planet qui suggérait qu’en 200 millions d’années, ils évolueraient pour prendre notre place en tant qu’animaux les plus intelligents de la planète. Donc, Malamar est comme mes sentiments sur les calmars recréés dans une seule créature. Il a l’air sauvage, il semble dangereux et j’ai un peu peur d’être autour de lui.

Malamar est un grand Pokémon qui semble être un calmar à l’envers. Cela semble être une référence à son évolution. Pour transformer un Inkay en Malamar, les joueurs doivent retourner leur 3DS. Comme Inkay, Malamar a également des capacités psychiques. Mais les pouvoirs de Malamar sont beaucoup plus forts que son prédécesseur. En fait, selon les informations de Bulbapedia, Malamar possède les pouvoirs hypnotiques les plus puissants de tous les Pokémon connus. Maintenant, pour être juste, c’est une chose difficile à mesurer, mais si c’est vrai, cela ferait de Malamar l’une des créatures les plus dangereuses et les plus puissantes du monde.

Capture d’écran: The Pokemon Company

Et Malamar a utilisé ce pouvoir, mais pas toujours pour de bon. Une entrée récente de Pokedex prétend même que ce calmar géant a réellement changé le cours de l’histoire. Aucun événement ou moment spécifique n’est partagé, mais l’idée que cette étrange créature de calmar a probablement provoqué une ou deux guerres est une chose étrange à laquelle penser. Malamar est-il un criminel de guerre?

À la défense de Malamar, de nombreuses personnes mauvaises et terribles ont utilisé la créature et ses pouvoirs pour faire des choses néfastes. Je veux dire, je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne. Pensez-vous simplement à pointer une arme sur un Malamar et à dire des choses comme «Prenez le Premier ministre et dites-lui d’annuler tous les pourparlers de paix». Cela semble être un tronçon. Et il y a des preuves dans l’univers Pokemon du mal Malamar. Dans un épisode de l’anime, un Malamar maléfique contrôle plusieurs personnes et Pokémon avant de finalement s’échapper. Ce qui fait peur à penser. Un calmar diabolique et géant avec des pouvoirs rôde. Attention, les amis!

Fan Art préféré

Un magnifique rendu cartoony de Malamar qui les fait ressembler à un méchant de Ren & Stimpy.

Faits aléatoires

Malamar paisible et agréable existe également. Ils apparaissent également dans l’anime. Je ne suis pas sûr de pouvoir en faire confiance à quelqu’un après avoir découvert à quel point ils sont puissants … Quelle façon de mourir, se noyer dans l’acide gastrique. Malamar utilise des lumières clignotantes sur son corps ainsi que différents mouvements du corps pour hypnotiser les personnes et les créatures. Donc, si vous fermez les yeux ou si vous portez des lunettes occultantes, tout ira bien.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Je me demande si l’entraîneur d’un Smoochum panique quand il est dans les toilettes publiques et qu’il commence à lécher et à embrasser la poignée de la chasse d’eau.

-Légos Legolas ‘LEGO Lass

Pourquoi amenez-vous vos Pokémon dans la salle de bain, en dehors de leur Pokeball? J’ai quelques questions pour ce formateur.

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

.