Malgré des pertes annuelles, GameStop est optimiste quant aux fermetures de succursales

L’entreprise a présenté un rapport financier contrasté.

Dans le contexte de la crise sanitaire historique qui a forcé la fermeture de la plupart de ses succursales, le célèbre détaillant américain GameStop a publié son rapport financier annuel, où, comme prévu, ils apparaissentdes pertes de 470,9 millions de dollars, ainsi qu’une baisse de 22% des ventesEt puisque le rapport ne couvre que jusqu’en février de cette année, n’oubliez pas que la plupart des magasins de l’entreprise sont fermés.

Les ventes d’objets de collection ont augmenté de 4% au cours de l’exerciceLe bon côté était queperdu 202 millions de dollars de moins que l’an dernieret également au dernier trimestre, où la société a réalisé un bénéfice de 21 millions de dollars, bien que les ventes aient chuté de 28%, passant de 3,06 milliards de dollars au cours de la même période de 2019 à 2,19 milliards de dollars cette année.

Bien entendu, la vente de logiciels, matériels, accessoires et objets de collection a baissé au cours du trimestre, en raison, selon la société, de la transition générationnelle, bien que curieusement,les ventes d’objets de collection ont augmenté de 4% au cours de l’exerciceet il représente déjà 11% de l’activité de la chaîne.

Bien sûr, le grand éléphant dans la pièce est le sujet de la crise sanitaire et on espère que cela ferait des ravages sur les projections de l’entreprise, mais le directeur de GameStop le voit avec optimisme. “L’épidémie de COVID-19 a entraîné des changements dans la façon dont les consommateurs travaillent, jouent et apprennentet au cours des dernières semaines, cela a provoqué une augmentation de la demande pour nos produits “, a expliqué George Sherman, directeur de la chaîne.” Bien qu’il soit encore prématuré, nous sommes satisfaits des progrès que nous avons accomplis à ce jour dans nos efforts pour stabiliser, optimiser et transformer l’entreprise, en renforçant spécifiquement notre équilibre financier. Nous allons donc continuer à nous concentrer sur les dépenses et la discipline des stocks, afin d’aller de l’avant avec une plate-forme renforcée pour tirer parti des opportunités que nous voyons pour notre croissance. “

S’il est vrai que, peu avant la crise, les magasins de jeux vidéo ont enregistré un rebond des ventes dans ce qui, faute d’une meilleure description, pourrait être qualifié de panique d’achat de jeux vidéo, il sera intéressant d’analyser l’impact total que la fermeture des succursales auront dans le prochain trimestre fiscal de la société. Il convient de rappeler que GameStop hésitait à fermer ses magasins aux États-Unis, affirmant qu’ils fournissaient un service essentiel, ce qui lui valut des critiques coléreuses de la communauté pour avoir exposé ses employés. Tout cela n’est que le dernier épisode d’une crise à distance au sein de GameStop, un détaillant qui a récemment signé Reggie Fils-Aim.

