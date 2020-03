Malgré le coronavirus, 343 Industries continue de travailler sur Halo Infinite

Le coronavirus fait des ravages dans le monde entier. Même dans l’industrie du jeu vidéo, des événements majeurs ont été annulés et certaines sorties retardées. Heureusement, les choses vont très bien chez 343 Industries, car même si toute l’équipe travaille à domicile depuis deux semaines, elle continue de s’efforcer de Halo Infinite.

Dans la dernière mise à jour, John “Unyshek” Junyzek, community manager, a parlé précisément de la COVID-19 et l’impact que cela pourrait avoir en ces temps difficiles, en veillant à ce que Microsoft avait donné à 343 indications aller de l’avant avec Halo Infinite malgré le coronavirus:

Qu’est-ce que cela signifie pour The Master Chief Collection et Halo Infinite? Nous supprimons tous les obstacles sur notre chemin et mesurons nos limites, tout en comprenant que la situation des coronavirus pourrait s’aggraver avant de s’améliorer. Soyez assurés que chacun d’entre nous fait déjà tout son possible pour poursuivre son développement et offrir une expérience de qualité alors que nous nous adaptons à cette nouvelle vie. »

Halo Infinite fera ses débuts avec le Xbox Series X plus tard cette année.

Source: Halo

