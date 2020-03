Malgré le coronavirus, The Batman continuera de filmer

En raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde, de nombreuses études ont décidé de suspendre la production de certains de leurs principaux projets. Mais il semble que les films les plus attendus de Warner bros, entre elles The Batman, ils continueront comme si de rien.

Justin Kroll, journaliste notoire de Variété, partagé par Twitter le suivant:

Source proche de WB disant que les tournages de BATMAN, MATRIX et KING RICHARD continueront. SQUAD, LITTLE THINGS et REMINISCE sont tous en poste, BLACK ADAM ne démarre qu’en août, AQUAMAN en 2021

– Justin Kroll (@krolljvar) 13 mars 2020

“Des sources proches de Warner Bros. assurent que Batman, Matrix et King Richard continueront de filmer. Squad, Little Things et Reminisce sont tous en post-production, Black Adam ne commence qu’en août, Aquaman en 2021. »

Dans les tweets suivants, Kroll reconnaît que la situation pourrait changer à tout moment au fur et à mesure que la situation des coronavirus progresse, et que Bêtes fantastiques 3 Il poursuivra également sa production, qui débutera la semaine suivante.

The Batman a une date de sortie prévue pour 25 juin 2021. Pendant que nous attendons une bande-annonce ou une autre avance de son directeur, Matt Reeves, consultez les images récentes qui ont été partagées du célèbre Batmobile.

Source: Jason Kroll

