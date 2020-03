Malgré le silence, Granblue Fantasy Relink poursuit son développement à un bon rythme

De plus, Cygames a déjà des idées de jeux vidéo qu’il fera après celui-ci.

Cette semaine, le jeu de combat Granblue Fantasy: Versus sortira, mais les fans de la saga n’oublient pas un autre jeu qui est resté silencieux pendant longtemps. Voici Granblue Fantasy: Relink, un RPG prometteur et insaisissable développé par l’équipe de Cygames. Heureusement, il semble que le manque de nouvelles sur le jeu ne signifie pas que son développement va mal, comme l’expliquent ses managers dans une interview au magazine Weekly Famitsu (via Twinfinite).

Selon cette source, le producteur Yuito Kimura assure que le développement du jeu progresse lentement et inexorablement, à un bon rythme, et que “c’est déjà amusant de jouer”. En fait, il semble que l’équipe ait déjà défini en interne un date de sortie approximative, et ils pensent qu’ils peuvent avoir un bon jeu prêt d’ici là.

Le développement de la liaison est en bonne voie et a une date de sortie, non annoncée Et qu’est-ce au-delà de cela? Le créateur assure qu’il a déjà d’autres jeux en tête, sans préciser si dans l’univers de Granblue Fantasy ou en dehors; même s’il nous faudra beaucoup de temps pour les voir en mouvement car nous devrons travailler sur les mises à jour, les DLC et autres contenu post-lancement. Pour cette raison, Cygames se concentrera d’abord sur les jeux qu’il possède déjà avant de travailler sur de nouveaux.

Le développement de Granblue Fantasy: Relink était initialement dirigé par Platinum Games, les parents de Bayonetta ou Vanquish, mais il a été transféré à Cygames il y a environ un an. Peu de temps après, l’entreprise a commencé à recruter pour correspondre au volume de travailleurs de l’équipe précédente.

En savoir plus sur: Granblue Fantasy: Relink et Cygames.

.