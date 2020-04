Malheureusement, Gus Rodríguez est décédé à 59 ans

Par Sebastian Quiroz

04/11/2020 1:18 am

Nous regrettons de signaler que Gustavo “Gus” Rodríguez, l’un des principaux moteurs de l’industrie du jeu vidéo au Mexique et en Amérique latine, est décédé à l’âge de 59 ans.

Lors des premiers instants du samedi 11 avril 2020, Eugenio Derbez, Comédien mexicain et collègue de Gus Rodríguez, partagé ces informations via Twitter, où il a pleuré la perte de son cher ami.

«Aujourd’hui, l’un de mes plus grands amis et compagnons de vie est décédé. Mon complice, mon ami, mon frère. Créateur d’Armando Hoyos, entre autres personnages. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Génie de la créativité, mais surtout, un merveilleux être humain. Tu vas nous manquer”.

Aujourd’hui, l’un de mes plus grands amis et compagnons de vie est décédé. Mon complice, mon ami, mon frère. Créateur d’Armando Hoyos, entre autres personnages. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Génie de la créativité, mais surtout, un merveilleux être humain. Tu nous manqueras @Elgusrodriguez pic.twitter.com/XeqLlc8Lh7

– Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 11 avril 2020

Quelques instants plus tard, cette information a été corroborée par son fils Javier Rodríguez.

«Merci pour tout, papa, tu vas beaucoup me manquer. Tu sais que tu as toujours été ma plus grande idole. “

Merci pour tout, tu vas beaucoup me manquer. Tu sais que tu as toujours été ma plus grande idole pic.twitter.com/aYt2AOG3bP

– Javier Rodriguez (@ GRA10) 11 avril 2020

Gus Rodríguez était producteur, scénariste, écrivain et animateur de télévision. Principalement reconnu pour être l’un des fondateurs du Club Nintendo dans les années 90, ainsi que le programme Nintendomania. Les deux œuvres ont été la première approche du monde des jeux vidéo pour beaucoup d’entre nous, ce qui l’a positionné comme l’une des personnalités les plus importantes de cette industrie dans notre pays.

Chez Atomix, nous regrettons la perte de Gus Rodríguez et nous adressons nos condoléances à sa famille.

