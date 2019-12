Man Master Time Crisis, jouant sur deux écrans à la fois

Le 15 décembre, Eddie Esguerra, cosplayeur et maître des jeux d'arcade d'armes légères, est devenu viral sur les réseaux sociaux. L'éditeur de DC Comics Andi Khouri a tweeté une vidéo de lui avec deux pistolets dans Time Crisis 2 comme s'il était un personnage d'un anime de. La vidéo, dans laquelle Esguerra esquive comme un boxeur et agite ses mains comme un flingueur chevronné, a recueilli 1,7 million de vues.

Ce n'était pas la première fois que le style unique d'Esguerra de jouer à Time Crisis était capturé en vidéo et explosé. En avril dernier, il a été aperçu en train de le déchirer dans la même salle d'arcade du restaurant de Los Angeles appelée Button Mash. YouTube est également rempli de courts clips anonymes d'Esguerra opérant dans la nature dans diverses arcades. Ce qui est si impressionnant dans sa routine de danse n'est pas sa complexité ou sa fluidité, mais le fait que sa partie d'un score élevé passe par une série de jeux exceptionnellement difficile. C'est presque comme s'il se moquait de la machine en cascade pour ne pas pouvoir suivre.

Time Crisis est un jeu de tir basé sur une couverture à deux joueurs sur rails. Il a été publié pour la première fois en 1995, d'abord comme un jeu d'arcade uniquement avant d'être porté sur la PlayStation deux ans plus tard. Les joueurs entrent et sortent du couvercle en appuyant sur une pédale avec leur pied et tuent tous les ennemis à l'écran en tirant avec une arme-jouet avec un capteur photo à l'intérieur qui enregistre les coups. Une fois qu'une zone a été effacée, les personnages passent automatiquement à la suivante. Survivre nécessite des réflexes rapides et beaucoup de mémorisation, ce qui en fait un jeu idéal pour construire une performance basée sur les personnages.

"Je n'ai jamais vraiment pensé ou planifié ma chorégraphie, Esguerra a dit à Kotaku dans un email" Je l'ai développée au fil du temps. "Les pédales font qu'il est difficile de trop se déplacer pendant les échanges de tirs intenses, alors il devait essayer d'ajouter une touche supplémentaire ailleurs. «À la fin de la première vidéo au-dessus du train, lorsque j'esquive l'ennemi bleu, il tourne encore et encore, je ne le fais vraiment que si c'est le dernier ennemi du niveau et que je peux le faire d'un seul coup, même si J'ai assez de temps. Si un ennemi est assez proche, je tournerais la tête vers la droite ou vers la gauche et tirerais sur l'ennemi comme s'il s'agissait d'un tir sans regard. »

La plupart du temps, il n'opère qu'un seul personnage à la fois en fonction de celui qui est le plus menacé. S'il se sent exceptionnellement audacieux, il appuiera sur les deux pédales pour faire sortir les personnages des deux joueurs de la couverture et aller à fond. Et si les deux personnages meurent, il recommencera depuis le tout début.

Esguerra était au Mirage Casino de Las Vegas la première fois qu'il avait posé les yeux sur Time Crisis. Vers cinq ans, au milieu des années 90, sa famille a décidé de l'emmener dans la salle de jeux du casino lors de l'une de leurs vacances annuelles.

"Un étranger a mis un quart pour moi", a déclaré Esguerra. «Je dois jouer le premier niveau de Time Crisis et je suis sûr que je suis mort dans la première zone. Ça a été difficile pour moi, mais excitant, et j'ai continué à jouer année après année depuis. »

Ce n'est que près de 20 ans plus tard, au début, qu'il a finalement commencé à maîtriser le jeu. Pendant ses études au Los Angeles Community College, Esguerra a découvert qu'il y avait une arcade familiale de l'autre côté de la rue qui avait Time Crisis ainsi qu'un tas d'autres jeux d'armes légères. "Après les cours, je passais des heures à jouer à Time Crisis, House of the Dead, Silent Scope et Police 911", a-t-il déclaré. Bien qu'il soit devenu connu pour Time Crisis 2, sa routine est l'aboutissement de toute son expérience de jeu de tir léger. Il a commencé à esquiver pour la première fois à cause de la police 911, qui suit en fait le mouvement des joueurs lorsqu'il s'agit de recharger et d'esquiver les balles. Dans des jeux comme House of the Dead, il bougeait et tirait en même temps pour essayer de rendre les choses plus difficiles. Et une fois qu'il a commencé à être capable de battre Time Crisis en une seule vie, il a décidé de commencer à manier l'autre personnage également et d'ajouter des mouvements qu'il a perfectionnés pour d'autres jeux pour se mettre encore plus au défi.

"Je pense que les gens adorent me regarder jouer parce qu’ils n’ont jamais vu personne à double crise temporelle", a déclaré Esguerra. «Quand les gens viennent vers moi, ils disent généralement qu'ils n'ont jamais pensé que Time Crisis pouvait être à double usage ou ne pouvait pas être battu avec un crédit par camp.» Beaucoup de gens ont vu des machines Time Crisis à un moment ou à un autre. Certains ont même craché l'argent pour mourir plusieurs fois en les jouant. Mais encore moins ont vu comment les jeux se terminent. Esguerra pense que cela fait partie de ce qui rend ses performances très spéciales.

"Je le fais parce que c'est très amusant pour moi, simplement et simplement", a-t-il déclaré. "J'apprécie juste le défi … et j'aime regarder la réaction des gens, surtout quand leurs mâchoires tombent."

.