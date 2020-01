Mandibuzz porte les ossements de ses victimes décédées

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Mandizbuzz!

Détails Mandibuzz

Type: Sombre / Volant

Hauteur moyenne: 3 ’11 “

Poids moyen: 87,1 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération V

Des os. Nous en avons tous eu en nous. Littéralement, en ce moment, il y a des os en vous. Étrange à penser. Et si vous avez été tué par un oiseau géant ou quelque chose comme ça, ces os pourraient devenir accessibles à toute personne suffisamment malade pour les arracher de votre cadavre. Oh, hé, en parlant de créatures et d’os malades, voici Mandibuzz. C’est un gros oiseau qui porte des os à la mode. Plus précisément les os de proie qu’il a tués.

La mode osseuse est importante pour Mandibuzz. Selon certaines entrées de Pokedex trouvées sur Bulbapedia, différents types d’os semblent être populaires et moins populaires. Cela semble suggérer que certaines tendances de la mode existent chez ce Pokémon à l’apparence de vautour. Je me demande s’ils ont leur propre version de Fashion Police? “Je ne peux pas croire qu’elle portait une clavicule. Qu’est-ce que c’est que les années 90?! ”

D’où Mandibuzz tire-t-il ces os? Pokemon mort. Mandibuzz aime chasser les créatures les plus faibles qu’il peut tuer et ramener dans son nid. Plusieurs entrées Pokedex mentionnent une préférence pour Cubone. Ça a du sens. Si vous êtes un Pokémon qui aime les os, alors une petite créature facilement capturable portant un masque en os est comme la cible parfaite.

Mais vous vous dites peut-être: «Hé, les animaux ont beaucoup d’os en eux. Qu’arrive-t-il à ces os inutilisés? »Eh bien, tout d’abord, vous avez des pensées étranges. Deuxièmement, ils ne se perdent pas. Mandibuzz crée en fait leurs nids avec des os. Imaginez être un petit Pokémon impuissant et être attrapé par un oiseau géant portant des os, puis tombé dans un nid fait d’os. Je pense qu’ils comprennent ce qui va se passer. Pauvres salauds.

Fan Art préféré

“Foutez le camp de mes os !!!!!”

Faits aléatoires

Vous pourriez penser que ce Pokémon est un oiseau méchant et méchant, ne cherchant qu’à tuer. MAIS, selon le Pokedex, ils sont connus pour aider Vulaby perdu et prendre soin d’eux. (Les Vulaby sont des oiseaux plus petits qui évoluent en Mandibuzz.) Selon une interview avec un artiste de longue date de Gamefreak, ce Pokémon a été ajouté tard dans le développement de Black and White. Il a été créé par James Turner, qui a également créé Buzzwole. Dans une seule entrée de Pokedex, trouvée dans Pokemon Sun, il est mentionné que tous les Mandibuzz sont des femmes et qu’ils portent des os pour attirer les hommes. Ils volent à leur recherche. Pourtant, aucun n’a jamais été trouvé. Cela pourrait être l’un des bits d’informations les plus tristes inclus dans une entrée Pokedex.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Je veux dire, simplement flotter dans le courant et être toxique semble fonctionner pour beaucoup de gens sur Internet, pourquoi cela ne devrait-il pas fonctionner pour un poisson?

-Stunkydunk

J’aime ce commentaire, mais je me sens aussi mal de faire le lien entre Qwilfish et les trolls et les connards d’Internet. Qwilfish pourrait sucer comme un poisson, mais ils ne m’ont jamais envoyé de menaces de mort ni traité de shill. Ils ne sont donc pas si mauvais.

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

