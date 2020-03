Maneater montre un nouveau gameplay pendant PAX East 2020

En décembre dernier, lors du gala Les Game AwardsNon seulement des prix ont été décernés aux meilleurs jeux vidéo de l’année, mais aussi, comme d’habitude, certains des titres qui sortiront dans les prochains mois ont été annoncés. L’un d’eux était Maneater, un jeu développé par Blindside Interactive et publié par Tripwire Interactive, qui sera ensuite mis en vente 22 mai pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Maneater nous met dans la peau d’un requin taureau impitoyable dont le but est de semer la terreur sur son passage, détruisant tout aussi à notre portée, comme il ne pouvait en être autrement, dévorant tout être vivant Cela croise notre chemin. Tout cela dans un monde ouvert, plein de vie – avec lequel nous devons finir – et avec une section visuelle très frappante qui, bien que ce ne soit pas le jeu de l’année, nous donnera sûrement beaucoup de jeu drôle.

Chez Maneater, nous n’avons qu’une seule règle: si vous respirez, vous mangez

Quelques mois après son lancement, Maneater, ce sont encore des nouvelles parce que, PAX East 2020, le salon du jeu vidéo Boston il y a quelques jours, la classe moyenne GamesRadar Ils ont pu l’essayer pendant longtemps et ont partagé le gameplay sur leur chaîne YouTube. Dans la vidéo, d’environ 20 minutes, nous pouvons voir plusieurs des caractéristiques jouables du titre: l’extension de son carteainsi que le cadre de certaines zonesmême le système d’amélioration de notre féroce protagoniste.

Voir aussi

Maneater Ce n’est pas le jeu que les passionnés de plongée réclament depuis longtemps, même si c’est l’un des titres qui lui est le plus proche. Les fonds marins, un vaste monde à explorer, mais oui, accompagné de sang et viscères Éclaboussures à l’écran.

Connexes