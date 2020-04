Mangamo est une belle nouvelle façon de lire beaucoup de mangas

Image: Mangamo

Lancé aujourd’hui pour iOS et bientôt sur Android, Mangamo est un service d’abonnement mensuel de 4,99 $ qui vise à servir des centaines de volumes de bandes dessinées japonaises de manière complètement légale et avec le soutien des créateurs, ce qui est une belle idée.

Il existe de nombreux services d’abonnement aux mangas, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Certains s’adressent à un éditeur spécifique. D’autres se concentrent sur une gamme étroite de titres. Mangamo offre aux lecteurs un accès illimité aux livres de 11 éditeurs différents, dont Kodansha, Comicsmart, Toppan, North Star Pictures, et plus encore. Au cours des trois prochains mois, le service prévoit d’héberger plus de 1 000 volumes de mangas sur plus de 300 titres, avec de nouveaux volumes ajoutés quotidiennement. Les offres actuelles incluent des mangas populaires comme Attack on Titan, Somali & the Forest Spirit, Fire Force et Arte, et des titres jamais publiés en anglais tels que Dropkick my Devil, Akatsuki Babies, Reset Game et Daily Meteor Strike.

Capture d’écran: Mangamo (Kotaku)

C’est une vaste collection de mangas à un bon prix, avec l’avantage supplémentaire de soutenir les créateurs au lieu de télécharger et de lire illégalement, sale pirates de mangas. C’est particulièrement agréable pour moi, quelqu’un qui se lance dans le manga et qui ne sait pas par où commencer et qui a des ressources limitées pour acheter des volumes physiques. Je fais simplement défiler ce qui est disponible, je choisis quelque chose qui semble intéressant.

Mangamo lance aujourd’hui sur iOS avec un essai gratuit de deux mois. Combien de bandes dessinées de droite à gauche pouvez-vous lire en deux mois?

