Manticore pense qu’il peut abaisser la barrière au lancement de jeux avec le nouveau Core Platf

Le fabricant de middleware Manticore a déclaré que sa nouvelle plate-forme Core aiderait les développeurs à lancer des jeux multijoueurs sur le marché.

S’adressant à GamesIndustry.biz, le co-fondateur et PDG Frédéric Descamps a déclaré que le service facilite la création de jeux multijoueurs, en plus de trouver un public. Il est construit sur Unreal Engine 4 et utilise Lua pour les scripts.

La société a levé plus de 45 millions de dollars de financement depuis sa création en 2017. En décembre de la même année, Manticore a apporté 15 millions de dollars via son cycle de financement de série A, dirigé par Benchmark. Pendant ce temps, la société a levé 40 millions de dollars avec sa série B 2019.

“Les pipelines de développement sont généralement très complexes, très codifiés, très enrégimentés”, a déclaré Descamps.

“Nous avons travaillé sur des jeux où il n’y avait pas moins de 12 outils impliqués, puis vous devez l’intégrer dans un moteur … Même lorsque ce sont vos propres jeux et votre propre entreprise, vous n’êtes pas autorisé à apporter des modifications. Cela peut prendre des semaines. “

COO Jordan Maynard a ajouté: “Notre objectif est de faire en sorte que vous ne vouliez pas [sell a game on Steam]. Le chemin de la moindre résistance à la fabrication de votre jeu, à sa publication et à sa visibilité par des millions de joueurs, devrait passer par Core. “