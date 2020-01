“Maps and Legends” Fractures Starfleet

Jean-Luc découvre à quel point sa rupture avec Starfleet est inconciliable.Image: CBS

Star Trek: la première de Picard nous a réintroduits dans un monde où la Fédération se sent plus battue en arrière et fatiguée de ses idéaux qu’elle ne l’a été depuis des années, encore plus que lorsqu’elle était activement en guerre. Son deuxième épisode révèle que cette lassitude a rendu ses meilleurs champions frustrants sans but, au profit de l’ami et de l’ennemi.

“Maps and Legends” est un épisode presque entièrement fondé sur la prise de conscience que la retraite désespérée de la Fédération de ses valeurs les plus élevées à la suite de l’attaque synthétique sur ses cales sèches de Mars et de la destruction du monde natal romulien a fait de Starfleet une coquille totale de son ancien moi. Cette retraite n’a pas seulement des ramifications à l’échelle micro de la quête Star Trek: Picard trouve maintenant son héros titulaire – Jean-Luc tentant de retrouver Soji Asha, la sœur synthétique du Dahj aujourd’hui décédé – mais la macro à l’échelle de la galaxie dans son ensemble également.

L’épisode nous présente immédiatement ces impacts d’une grande portée, avec un parallèle avec Starfleet et le propre déclin de la Fédération face à la terreur: les cendres de l’Empire Romulien. Comme la Fédération, elle a également fait face à un changement sismique à l’approche de Picard: des difficultés sans doute beaucoup plus difficiles, car c’est la perte littérale de leur monde natal. Mais au lieu de se retirer et de se couper – dans l’ensemble, les Romuliens le font de toute façon – et au lieu de se lancer dans une crise existentielle de ce qu’il fait et ne représente plus, les Romuliens, comme nous et Jean-Luc apprenons , ont reforgé leur dévastation dans un sens renouvelé du but. Sur le cube Borg sur lequel Soji travaille, nous les voyons tirer le meilleur parti d’une situation désastreuse, fouillant ses ruines non seulement pour récupérer les drones sectionnés qui se trouvent maintenant à bord, mais aussi pour vendre du sauvetage Borg pour soutenir ce qui reste de ses peuples et des opérations plus clandestines.

Ces opérations clandestines, quant à elles, ne sont devenues plus audacieuses et se sont déroulées bien plus profondément qu’auparavant. Agissant sur l’intuition de Laris en tant qu’ancienne agente de Tal Shiar elle-même, Jean-Luc enquête sur l’appartement de Dahj, pour apprendre que non seulement sa sœur est hors de la planète mais qu’elle est pourchassée par une force encore plus dangereuse et fervente que la police secrète romulienne: les Zhat Vash, qui sont, essentiellement, Tal Shiar 2: Tal Shiarder, et pour une raison quelconque, sont explicitement consacrés à l’objectif de déraciner et de détruire la vie synthétique à travers la galaxie.

Mais ce n’est pas seulement les escadrons de la mort de Zhat Vash et leur travail à travers Narek (Harry Treadaway, qui fait ses débuts dans cet épisode après la scène finale de “Remembrance”) sur le Borg Cube, se rapprochant de Soji non par la violence mais la séduction, que parler au contrôle des Romuliens de leur situation désastreuse. C’est la révélation de Laris, et la confirmation éventuelle dans cet épisode, qu’ils se sont enracinés dans les échelons supérieurs de la domination galactique, de la Fédération à l’Empire Klingon, à l’hégémonie de Gorn et au-delà.

C’est l’infiltration du premier de ces éléments que nous voyons en plein écran ici, quand Picard retourne au siège de Starfleet dans l’espoir que, malgré sa récente explosion publique, il pourrait faire réinstaller temporairement son commandement afin qu’il puisse construire un équipe et enquêter sur les plans de Zhat Vash. Il n’est pas seulement repoussé – durement repoussé – mais il montre à quel point le Starfleet actuel est devenu laxiste et dormant. Ce n’est pas le Starfleet Picard se souvient, mais celui qui est prêt à se compromettre à tout prix dans une tentative de maintenir le contrôle, le contrôle glissant régulièrement de ses doigts, masqué par un sentiment d ‘«unité».

Alors qu’il quitte le QG les mains vides, il est vraiment confronté à la prise de conscience que Starfleet n’est plus son domicile, l’institution tellement repoussée par les luttes de la Fédération que la simple pensée d’acquiescer aux exigences d’un ancien amiral, même vénéré comme Picard, est à la fois impossible et insultant. Et bien qu’il ne l’apprenne pas lui-même, nous apprenons que l’infiltration de Starfleet par le Zhat Vash atteint son cœur même, lorsque l’amiral Jean-Luc est renvoyé par ses avertissements concernant les Romuliens au chef de la sécurité actuel de Starfleet, le commodore Oh .. .un actif déjà détourné par l’agent de Zhat Vash Narissa (Peyton List, déguisé ici en Lt. Rizzo).

Une image aussi sombre que celle-ci dépeint la Fédération et sa place dans une galaxie tumultueuse – retirée et inefficace tant les alliés que les ennemis profitent de sa stagnation – mais à micro-échelle, elle offre à Picard la plus petite lueur d’espoir. Désavoué par son ancienne maison déchue, Jean-Luc peut opérer contre le Zhat Vash dans l’ombre – à commencer par quelqu’un d’autre laissé par la Fédération à la suite de l’attaque du synthé, le docteur Jurati. Ses propres recherches bloquées par l’interdiction des synthétiseurs de la Fédération la rendent sans but et idéalement placée pour détourner tranquillement le mystère de Dahj et Soji pendant son temps d’arrêt considérable. Cela la conduit non seulement à retourner sur l’orbite de Picard, mais à lui donner une autre théorie à méditer: si Bruce Maddox amenait Dahj à l’Institut Daystrom pour la surveiller, pourquoi Soji a-t-il été envoyé ailleurs, apparemment directement entre les mains de personnes qui la veulent mort?

Les propres recherches de Jurati sur les synthés conduisent Picard à son autre sombre réalisation de l’épisode, bien que peut-être plus sombre sur le plan personnel que professionnel – il ne peut pas enquêter seul sur la mort de Dahj, il ne peut pas le faire dans les contraintes d’un Starfleet qui le dédaigne maintenant, et surtout, il ne peut pas le faire avec ses vieux amis, aussi désireux qu’ils le feraient de faire une autre mission ensemble. La douleur est presque trop lourde à supporter pour Jean-Luc, toujours hanté par le sacrifice de Data pour le sauver, pour envisager de demander à des gens comme Riker, Crusher, Troi, LaForge et Worf de faire un tour qui, à son tour, , ternissent leurs noms aux yeux d’un Starfleet qu’ils admirent probablement encore d’une manière ou d’une autre, même après ce qu’ils ont fait à Picard.

Et donc, Picard commence à se rassembler un nouvel équipage: un construit à partir de personnes également abandonnées par l’état actuel de la Fédération. Jurati ne le rejoint pas encore tout à fait, autant que les bandes-annonces de Picard l’ont montré. Cela commence par un visage familier à Jean-Luc sinon à nous (à moins que vous ayez lu la bande dessinée pré-pic de IDW, Countdown) —Michelle Hurd’s Raffi Musiker, un ancien officier de Starfleet qui, comme Jean-Luc, a clairement de nombreuses regrette l’état actuel de l’organisation. Mais, vitalement, contrairement à l’équipage de l’Enterprise, le dédain de Raffi s’étend à Jean-Luc lui-même – une colère que Picard (et une bouteille du ’86) devra vaincre pour la faire entrer dans sa nouvelle mission, un défi non de récalcitrance. comme ce fut le cas avec Starfleet, mais sa capacité à transmettre efficacement son dernier sens du devoir à quelqu’un d’autre. S’il se présentait à la porte de Riker ou de Worf, ils le suivraient en enfer d’un coup de chapeau. Se tourner vers Raffi montre non seulement combien il est désespéré, mais aussi combien de temps il est prêt à convaincre les gens du bien dans ce qu’il fait.

C’est une conviction dont a besoin une galaxie fatiguée, et Picard elle-même. Avec la Fédération dans cet état de consternation qui semble presque inattaquable, l’espoir que fournit Jean-Luc Picard – qu’il y a encore de bonnes personnes qui ont cru en sa mission, qu’il convainc même ceux qui sont intrigués comme le docteur Jurati ou aussi sceptiques et amers que Raffi de son potentiel – sera vital pour lutter contre cette consternation.

Réflexions assorties

L’ouverture avec le flash-back de l’attaque de Mars nous permet d’entrevoir les androïdes qui ont ouvert les forces de défense de la planète … mais avant même que les choses ne deviennent horribles et tragiques, cela nous donne une fenêtre choquante sur l’état de la sensibilité et des droits d’Android dans cette ère actuelle de la Fédération. Étant donné tout ce que Data a traversé pour réaliser ses propres droits en tant que citoyen, il est alarmant de voir que, même s’ils ont une sensibilité moins avancée que les Soong-Androids, ces travailleurs sont conservés dans des conteneurs d’expédition de luxe, ouvertement tournés en dérision par leurs collègues humains. Ces synthés conçus par Daystrom ont-ils remplacé le travail holographique que nous avons vu dans «Author, Author?» De Voyager. Cela signifie-t-il que des hologrammes comme l’EMH ont finalement obtenu le droit de s’épargner d’être traités comme des outils, mais les androïdes ne l’ont pas fait parce qu’ils n’étaient pas tout à fait au niveau des données? Pourquoi ce spectacle me fait-il tant réfléchir au droit des machines sensibles? Oh. Droite. Star Trek, alors pourquoi les Zhat Vash, à Narek et sa sœur Narissa, essaient-ils des approches si différentes dans leur chasse aux synthés? Il y a peut-être quelque chose d’assez accablant dans le fait que, parmi son propre peuple, la cape et le poignard de Narek sont si efficaces pour attirer Soji, tandis que l’état discordant de Starfleet permet à Narissa d’être assez audacieuse pour courir avec les escadrons de la mort à la vue et transformer des actifs comme Le commodore Oh. La quête de Jean-Luc se voit attribuer une bombe à retardement potentielle dans cet épisode, avec la révélation de son médecin (et ancien collègue à bord de son premier commandement, le Stargazer) que les dommages potentiels dans son lobe pariétal persistaient de sa récupération du Borg indique des signes de développement d’une maladie cérébrale terminale, quel que soit son excellent état de santé actuel. C’est un développement … intéressant, étant donné à quel point les acteurs et l’équipe de la série ont parlé ouvertement de leurs plans à long terme pour Picard, mais toujours un rappel fascinant à la fois de “The Best of Both Worlds” et “All Good Things”, où Crusher’s Le propre examen du lobe pariétal de Picard a indiqué des problèmes potentiels sur la ligne. Oui, le style contemporain dans notre monde a radicalement changé dans notre monde entre la fabrication de Deep Space Nine et Picard. Mais je trouve un peu hilarant qu’en 2399, les imprimés de motifs audacieusement audacieux et les tissus incroyablement brillants aient cédé la place à des couleurs sourdes et à tant de tricots (franchement glorieux) que les tendances chaudes de la mode de la Fédération. Chaque civil de ce spectacle a l’air confortable comme un enfer, et j’adore ça. Entre le Zhat Vash, leur expérimentation avec la technologie Borg, et les Romuliens étant dans l’ensemble plus sournois que jamais dans leur quête pour traquer la vie synthétique, Picard commence à en tirer des parallèles fascinants avec Star Trek Online. Le MMO, situé dans sa propre version du début du 24ème siècle, a une tonne de scénarios qui plongent dans ce que les vestiges de l’Empire des étoiles romuliens, et plus précisément du Tal Shiar, ont fait dans le sillage de la fin ardente de leur monde natal. Cela a même impliqué les Borgs aussi! C’est cool de voir une idée fascinante se refléter à l’écran.

Alors, écoutez-moi, CBS: Vous avez ces spectacles de Trek en action en cours? CSI: Romulus, avec Laris et Zhaban. S’il vous plaît. Je t’en supplie.

