Mario à la première personne vous permet de tirer sur Goombas dans le visage Dang

Dans le cadre des vacances forcées de MAR10 de Nintendo (10 mars, Mario, vous comprenez?), Le développeur Sean Noonan a publié une belle interprétation de Super Mario Bros. en tant que jeu de tir à la première personne. Bien sûr, le pistolet ne tire que sur des pistons, mais je dois imaginer que Mario tirerait une certaine satisfaction de pouvoir faire exploser des hordes de Goombas.

Noonan, un concepteur de niveau principal sur la prochaine Gear Tactics, qui a également prêté ses talents à Far Cry et Watch Dogs, a lancé sa micro-prise sur un jeu Mario à la première personne, appelé The Super 1-1 Challenge, sur itch.io tôt ce matin. Il dit qu’il a fait le projet dans le cadre du défi Mapcore, une campagne Discord qui charge les développeurs de réinventer les niveaux de jeux vidéo classiques. Noonan a introduit l’esthétique familière de Mario dans Unreal Engine 4 comme un moyen d’approfondir sa propre compréhension de la plate-forme.

Si vous avez déjà joué à un jeu de tir à la première personne, vous savez contrôler le Super 1-1 Challenge. Cela dit, il introduit quelques techniques spécifiques à Mario, telles que le martèlement au sol et les longs sauts. Malgré le changement de perspective et l’ajout d’un pistolet, brancher Goombas avec des pistons, casser des blocs et découvrir des secrets ressemble toujours beaucoup à un jeu Mario. Le Super 1-1 Challenge n’est pas énorme, mais il y a beaucoup à faire si vous êtes prêt à passer du temps à regarder autour de vous.

Pas pour frapper Noonan, mais les conversions irréelles de Super Mario Bros.sont un sou une douzaine, et au début, je ne pouvais pas imaginer quelque chose que je voulais moins qu’un jeu de tir à la première personne Mario. Tout comme Mario + Rabbids Kingdom Battle, cependant, j’ai été surpris de constater à quel point j’ai apprécié cette expérience. Noonan n’a actuellement pas l’intention d’étendre son projet, ce qui est probablement une bonne chose compte tenu de l’histoire litigieuse de Nintendo, mais la petite tranche qu’il fournit est un regard prometteur sur le potentiel du futur genre.

