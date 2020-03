Mario est le personnage de jeu vidéo le plus voté pour une adaptation en direct

Après le succès des films de Sonic et détective Pikachu, Hollywood Il veut déjà faire une autre adaptation en direct des jeux vidéo les plus populaires. Cependant, il est utile de savoir exactement ce que veulent les fans et, selon un récent sondage The Hollywood Reporter et Morning Consult, il s’agit de Mario

44 pour cent des 2 200 personnes interrogées étaient “moyennes” ou “très” intéressées par une nouvelle bande d’action en direct basée sur la saga de Super Mario Étant donné la popularité de cette franchise, le résultat ne devrait pas être très surprenant. Bien que le film de Super Mario Bros. de 1993 avec Bob Hoskins, John Leguiazmo et Dennis Hopper Elle a été sévèrement critiquée, elle a réussi à gagner certains adeptes au fil des ans. Voici les résultats:

D’autres franchises à longue durée de vie comme Pac-Man, Donkey Kong, Grand Theft Auto, Call of Duty et The Legend of Zelda sont positionnés en dessous Mario L’un des résultats les plus intéressants et peut-être alarmants a été un film de Mario Kart. Plus de 34% des gens sont intéressés à regarder ce film.

Source: GoNintendo

