Mario est numéro un dans ce sondage sur les films de jeux vidéo en direct les plus recherchés

Après le succès du film Sonic and Detective Pikachu, Hollywood se lèche les lèvres à la perspective de nouveaux films d’action en direct (avec CGI) basés sur des jeux vidéo populaires. Cela aide cependant de savoir ce que veulent les fans, et selon un récent sondage réalisé par The Hollywood Reporter et Morning Consult, c’est un film de Mario.

Ce sondage américain a révélé que 44% des 2 200 personnes interrogées étaient «quelque peu» ou «très» intéressées par un nouveau film en direct basé sur la série Super Mario. Étant donné la nature de la série de jeux vidéo, nous ne devrions probablement pas être trop surpris. Bien que le film Super Mario Bros de 1993 mettant en vedette Bob Hoskins, John Leguizamo et Dennis Hopper ait été largement filmé, il a gagné un culte suivant au fil des ans.

D’autres séries de longue date comme Pac-Man, Donkey Kong, Grand Theft Auto, Appel du devoir et LA légende de Zelda la série suit Mario. L’un des choix les plus intéressants et peut-être alarmants était un film de Mario Kart. Plus de 34% sont intéressés à voir cela sur grand écran.

Voici les résultats complets:

Bien que nous n’obtenions peut-être pas un film Mario en direct dans un avenir proche, Nintendo et Illumination travaillent actuellement sur un film d’animation. Son objectif est de sortir dans les salles d’ici 2022.

Seriez-vous ouvert à un autre film Mario live-action à l’avenir? Que diriez-vous d’un film de Mario Kart? Partagez vos réflexions ci-dessous.

