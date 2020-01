Mario Kart 8 Deluxe en ligne en Amérique du Nord est maintenant ouvert sur Nintendo Switch

Les propriétaires de Mario Kart 8 Deluxe aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont maintenant la chance de participer au tournoi Open en ligne nord-américain de Mario Kart sur Nintendo Switch. Les joueurs peuvent participer à jusqu’à 24 courses par jour et seront notés en fonction de leur classement dans le jeu dans chaque course. À la fin de chaque journée, les huit meilleurs participants avec les scores cumulés les plus élevés recevront 2500 points My Nintendo Gold. Vous pouvez rejoindre le tournoi du 17 au 19 janvier à partir de 12 h. PT à 18 h PT en sélectionnant Jeu en ligne, en choisissant des tournois puis en cliquant sur Rechercher par code. Une fois sur place, vous pouvez entrer le code du tournoi du jour:

1/17/2020: 0799-6132-1003

1/18/2020: 2403-5150-5963

1/19/2020: 1453-2535-4539

