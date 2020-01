Mario Kart 8 Deluxe est le jeu de commutation le plus vendu de 2019 en Allemagne

La liste des jeux les plus vendus en 2019 en Allemagne a été publiée aujourd’hui.

Le jeu à succès n ° 1 de l’année revient à FIFA 20, qui a été lancé sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Mario Kart 8 Deluxe était le troisième jeu le plus vendu de l’année et le jeu Nintendo Switch le plus vendu en 2019.

Les autres jeux Switch les plus vendus après Mario Kart 8 Deluxe incluent New Super Mario Bros.U Deluxe (n ° 4), Pokemon Sword (n ° 5) et Luigi’s Mansion 3 (n ° 6).

Liste complète ci-dessous:

FIFA 20 (Arts électroniques)

Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe (Nintendo)

Épée Pokémon (Nintendo)

Luigi’s Mansion 3 (Nintendo)

Red Dead Redemption 2 (Jeux de rock star)

Super Mario Party (Nintendo)

FIFA 19 (Arts électroniques)

Minecraft (Microsoft)

Jours passés (Sony Interactive)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Arts électroniques)

Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo)

Besoin de vitesse: chaleur (Arts électroniques)

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo)

La légende de Zelda: le souffle de la nature (Nintendo)

Bouclier Pokémon (Nintendo)

Super Mario Maker 2 (Nintendo)

Super Mario Odyssey (Nintendo)

Resident Evil 2 (Capcom)

Qu’est-ce que tu penses?

en relation

.