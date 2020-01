Mario Kart 8 Deluxe est le jeu de Switch le plus vendu pour la 4ème semaine 2020 en France

VENDRE. a publié les dernières données de ventes de jeux vidéo en France pour la troisième semaine de 2020 (13 janvier au 19 janvier 2020).

Dragon Ball Z: Kakarot a balayé le top 3 du palmarès des best-sellers, tandis que Mario Kart 8 Deluxe et Luigi’s Mansion 3 ont été propulsés respectivement aux quatrième et cinquième places. C’est la quatrième semaine consécutive que Mario Kart 8 Deluxe est le jeu Nintendo Switch le plus vendu en France.

Consultez les graphiques complets ci-dessous:

Top 5 des meilleures ventes (toutes les plateformes)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4)

Dragon Ball Z: Kakarot (XBO)

Dragon Ball Z: Kakarot – Édition Collector (PS4)

Mario Kart 8 Deluxe (NSW)

Luigi’s Mansion 3 (NSW)

Top 3 des meilleures ventes de Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe

Luigi’s Mansion 3

Épée Pokémon

Top 3 des meilleures ventes de Nintendo 3DS

Luigi’s Mansion

Captain Toad: Treasure Tracker

Le voyage mystérieux de Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires

en relation

.