Mario Kart est pour les amoureux

Oubliez Netflix et Chill. J’ai une théorie: la meilleure activité pré-snogging est un jeu entraînant de Mario Kart.

Il n’y a rien de mal avec le stratagème classique “vouloir venir regarder un film, faire semblant de bâiller et de passer mon bras autour de vous”, mais c’est une activité très passive, et parfois mon manque total de charme a besoin d’un peu d’aide. Les jeux vidéo, d’autre part, nécessitent une interaction – ils peuvent être drôles, amusants et physiques, et j’ai longtemps pensé que Mario Kart pourrait être le meilleur que les jeux vidéo préliminaires aient à offrir (malgré ce que mon éditeur pense, ce n’est pas Super Smash … mais j’apprécie le jeu de mots.)

Maintenant, malheureusement, j’ai conçu cette théorie après avoir déjà rencontré ma femme maintenant, donc je n’ai pas pu la tester à fond, ce qui signifie que j’ai besoin de vous, vierges, pour m’aider.

Voici le truc: tout le monde a grandi en jouant à Mario Kart. Peu importe que vous soyez un gars ou une fille, un nerd ou un jock, un joueur ou … pas un joueur – nous avons tous joué la merde de ce jeu, sous l’une de ses nombreuses formes. Mario Kart est facile à maîtriser, et c’est comme faire du vélo – vous pouvez y revenir après 10 ans et laisser la mémoire musculaire entrer en jeu. Défiez quelqu’un à une partie de Mario Kart, et il est toujours à terre.

Alors vous commencez à courir. Les choses deviennent un peu compétitives. Une personne pousse légèrement l’autre, de cette façon ludique «Non, je vais gagner!». Ensuite, l’autre personne se penche en vous de cette façon que les gens font lorsqu’ils survolent, même si le fait de se pencher n’a évidemment aucun effet sur la vitesse à laquelle vous tournez dans le jeu. Avant de vous en rendre compte, vous vous débrouillez, les vêtements s’envolent et vous êtes “Wahoooo!” – en train de suivre Luigi à travers la ligne d’arrivée.

Chaque version de Mario Kart a ses propres petites particularités qui jouent également dans cette dynamique, donc peu importe la console que vous avez à la maison, vous pouvez la faire fonctionner – bien que si vous manquez de consoles rétro, beaucoup d’entre elles étaient disponibles sur l’eShop pour la Wii, la Wii U et (dans un cas) la Nintendo Switch.

Le classique: Super Mario Kart (Super Nintendo, console virtuelle Wii / Wii U / Switch, SNES Classic)

Super Mario Kart n’est peut-être pas le plus connu de la série, mais c’était le premier et a montré certaines des capacités les plus avancées de Super Nintendo à l’époque. Malheureusement, il est également l’un des jeux les moins tolérants de la série, ce qui le rend moins qu’idéal pour nos besoins, surtout si votre prochain copain de chambre n’a pas réellement joué à celui-ci en grandissant. J’adore la Super Nintendo, mais ce jeu ne me donne pas envie de baiser. C’est cependant la plus largement disponible à l’heure actuelle, avec des versions sur la console virtuelle Wii (si vous l’avez obtenue avant la fermeture de l’eShop), la console virtuelle Wii U (7,99 $) et même le service Nintendo Switch Online (4 $ / mois ou 20 $ / an). C’est aussi sur la SNES Classic, si vous avez un de ces mauvais garçons rétro qui traînent.

Celui que tout le monde se souvient: Mario Kart 64 (console virtuelle Nintendo 64, Wii et Wii U)

La Nintendo 64 n’est pas très appréciée par les joueurs de nos jours, mais à l’époque, la N64 était la console et Mario Kart 64 était l’un de ses jeux les plus populaires. Si vous avez grandi dans les années 90, c’est le Mario Kart que vous connaissez probablement le plus, et chaque fois que je l’éclate lorsque des amis sont finis, c’est un succès. Ce n’est peut-être pas le meilleur de la série, mais c’est sans doute le plus nostalgique, en particulier pour les non-joueurs dans la vingtaine et la trentaine. Et même si cela nécessite plus de compétences que certaines versions récentes, il y a toujours une barrière relativement faible à l’entrée. En fait, bien que je sois un gars qui joue littéralement aux jeux vidéo dans le cadre de son travail, ma femme – un non-joueur – me fume encore assez souvent dans Mario Kart 64. Il n’y a pas encore de système N64 Classic (allez, Nintendo!), Mais il est sur la console virtuelle Wii et Wii U pour 10 $.

Jouons ensemble: Mario Kart Double Dash (GameCube)

Mario Kart Double Dash est le jeu de cette liste avec lequel j’ai le moins d’expérience, mais les quelques fois où je l’ai joué, j’ai apprécié son approche unique d’une série par ailleurs homogène. Double Dash permet à deux joueurs de conduire dans le même kart, avec un joueur qui dirige et un autre qui lance des objets. Donc, si votre beau ou belle n’est pas du type compétitif, Double Dash permet un jeu vraiment coopératif, ce qui est une excellente alternative au tarif plus typique de la série. Malheureusement, il n’est disponible que sur le GameCube, sans aucune représentation de la console virtuelle, donc à moins que vous ne soyez un grand fan du système et que vous l’ayez toujours – je sais que vous êtes là-bas! – celui-ci peut être plus difficile à viens.

Devenez physique: Mario Kart Wii (Wii)

Mario Kart Wii est probablement le jeu le plus controversé de cette liste. Bien qu’il s’agisse de l’un des jeux Nintendo les plus vendus de tous les temps, c’est vraiment un jeu à aimer ou à détester pour beaucoup de gens, en grande partie à cause du chaos absolu de son système d’objets. Mais comme Mario Kart 64, la version Wii va titiller l’os de la nostalgie de beaucoup de gens, ce qui est l’un des facteurs les plus importants si vous essayez de vous détendre avant de cogner les cuisses. La logique des objets sans loi maintient les choses suffisamment stupides et le mode bataille offre également de la place pour la coopération si la concurrence devient trop féroce. De plus, avec quelques roues Wii, vous introduisez encore plus de physique dans le jeu, tant mieux pour ces bosses ludiques qui se transforment en câlins agressifs.

Switch It Up: Mario Kart 8 (Wii U, Switch)

Mario Kart 8 est le dernier de la série, ce qui signifie qu’il est probablement le plus facile à trouver si vous avez un système relativement moderne comme la Wii U ou le Switch. Je pense que Mario Kart 8 est une explosion, et il tient suffisamment la main pour que tout le monde puisse se sentir bien – une gêne si vous êtes vraiment compétitif, mais parfait pour un gameplay pré-boinking occasionnel. Cela dit, ma femme n’aime pas celui-ci. Elle dit qu’il y a «trop de choses en cours», comme c’est Mario Kart pour la génération ADD (OK boomer). Mais si votre copain d’oreiller est familier avec le Switch, c’est un choix assez sûr qui est facilement disponible.

Pour les amateurs non automobiles: Mario Party

D’accord, disons que vous n’êtes pas un fan de Mario Kart. Je comprends (enfin, je ne comprends pas, mais je serai poli à ce sujet une seule fois). Vous avez une alternative: littéralement n’importe quel jeu Mario Party. Selon une affiche de Reddit qui restera sans aucun doute dans l’histoire en tant que génie, Mario Party crée un jeu de sexe parfait, une fois que vous avez introduit quelques règles supplémentaires. (Par exemple: si vous atterrissez sur un espace bleu, vous enlevez un vêtement. Si vous gagnez un mini-jeu, vous choisissez l’acte sexuel effectué pendant la minute suivante.) C’est plus idéal pour les couples établis que pour la première fois. -voulons-nous-ou-ne-voulons-pas, mais sa nature asynchrone signifie que vous pouvez facilement alterner entre jouer et … enfin, jouer, créer des tensions sans interrompre le flux. Et comme Mario Kart, il existe des versions pour pratiquement tous les systèmes. Alors, insérez-en une copie et assurez-vous de porter des sous-vêtements propres, car elle est sur le point de tomber.

