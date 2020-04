Mario Kart Tour a un nouvel événement en vue, cette fois dédié à Yoshi

On ne peut nier que le Big N sait maintenir l’activité des utilisateurs dans ses jeux avec des fonctionnalités en ligne, notamment des titres actuellement reconnus comme Super Smash Bros Ultimate, dans le cas de la console hybride, et dans Visite de Mario Kart, dans celui des appareils mobiles, et il le fait en organisant événements thématiques Libre de promouvoir la participation active en promettant la chance de gagner de nouveaux contenus simplement en visitant ces événements temporaires. Particulièrement dans la version smartphone de la célèbre saga de course de la star du plombier Nintendo et de ses amis, c’est presque un non-stop, recourant à des festivités internationalement reconnues, à certaines périodes de l’année, aux caractéristiques culturelles de certains pays et même à certains personnages appartenant à l’univers que la saga Super Mario a créé au fil des ans. Cette dernière catégorie est celle qui semble avoir prévalu ces derniers temps, à la fois avec l’événement précédent il y a quelques semaines consacré aux frères marteaux tenaces – feu, glace et boomerang – et le suivant, qui débutera à partir de mercredi prochain 8 avril et ça va durer deux semaines, jusqu’au 22 avril, dédié à Yoshi, l’adorable dinosaure vert comme monture pour le plombier et en même temps le protagoniste de sa propre série de jeux vidéo.

Et en quoi consistera ce nouvel événement? car pour le moment la société de Kyoto est assez cryptique et ne révèle pas grand-chose à travers le tweet correspondant réalisé via son compte officiel dédié au jeu en question, nous devrons donc attendre de voir ce qu’elle traduit, bien que les événements précédents du style, vraisemblablement, il consiste en l’incorporation de nouveaux circuits, véhicules et personnages associés, en l’occurrence le dinosaure. Nous continuerons de surveiller toute nouvelle information pouvant émerger concernant ce nouvel événement du Mario Kart Tour.

La prochaine tournée #MarioKartTour est:

• Saison Yoshi •

C’est vrai, si vous aimez cet adorable ami, soyez excité parce que quelque chose de surprenant arrive … pic.twitter.com/DsuOsYnnkN

– Mario Kart Tour ® 🏁 (@MarioKartLatam) 3 avril 2020

Voir aussi

Source

Connexes