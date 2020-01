Mario Kart Tour entrevoit le thème de votre prochain événement

The Great N n’est pas destiné à introduire de nouveaux contenus Visite de Mario Kart, sur la base de nouveaux circuits thématiques par pays ou rétro des épisodes précédents de la saga pour consoles, de nouveaux personnages ou vêtements thématiques associés à ces mêmes pays ou des célébrations internationalement reconnaissables, comme cela s’est produit avec Halloween, Noël ou l’événement d’hiver le plus récent . Étant encore immergée dans ce dernier, cela signifie beaucoup moins que la société de Kyoto ne prépare pas déjà ce qui suit, et afin que nous ayons une idée de ce qui s’en vient, a laissé tomber un indice des plus clairs à travers du compte officiel du jeu dans le réseau social de l’oiseau bleu.

Bouclez votre ceinture pour la réconfortante Saint-Valentin, à partir du 28 janvier à 22 h 00! Voici un aperçu d’un nouveau pilote… est-ce que Cupidon pourrait venir répandre l’amour? #MarioKartTour pic.twitter.com/S5LrfiIf5m

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 24 janvier 2020

C’est, comment pourrait-il s’occuper autrement du calendrier commercial, Événement de la Saint-Valentin, et il y a un aperçu d’un nouveau personnage sur le chemin peut-être habillé pour l’occasion, comme un charmant ange Cupidon, armé de son arc et flèche carquois bien connu. Ceux qui ont joué les livraisons précédentes de Mario Kart pourront sûrement deviner de qui il s’agit, de toute façon, nous attendrons toujours la future annonce officielle de l’événement pour Mario Kart Tour, déjà localisé dès la prochaine 28 janvier, en quatre jours rien de plus.

