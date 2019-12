Mario Kart Tour héberge maintenant une version bêta multijoueur pour les abonnés Gold Pass

Bien qu'il soit basé sur une franchise multijoueur populaire, Mario Kart Tour a été lancé plus tôt cette année sans ces capacités. Cependant, Nintendo a promis que cette fonctionnalité serait disponible dans une future mise à jour. Bien que nous n'ayons toujours pas de date précise sur la date à laquelle cela sera disponible publiquement, si vous payez pour l'abonnement Gold Pass du jeu (ou utilisez un essai gratuit), vous pouvez le tester dès maintenant!

Jusqu'au 27 h 59, heure de l'Est, le 27 décembre, Mario Kart Tour organise un test bêta multijoueur. À titre de test, Nintendo avertit que jouer pourrait remarquer un décalage, des déconnexions ou des plantages lors de la participation. De plus, comme la version bêta nécessite une connexion Internet constante, votre batterie peut se décharger plus rapidement que la normale pendant la lecture. Un inconvénient de ce test est que tout progrès que vous réalisez ne sera pas reporté dans la version complète en raison de changements entre les versions.

Bien que je soutienne toujours que cette fonctionnalité aurait dû être disponible depuis le début, j'apprécie que nous constatons enfin des progrès dans ce sens. Le mode multijoueur ne résoudra pas tous mes problèmes avec Mario Kart Tour, mais il me ramènera probablement pendant un petit moment.

Participez-vous à la version bêta de cette semaine ou attendez-vous simplement la version complète?

