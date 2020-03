Mario Kart Tour: une nouvelle version de Baby Rosalina arrivera cette saison

La semaine dernière, la saison de Mario Bros. a eu lieu sur le Mario Kart Tour et aujourd’hui, elle vient de se terminer. Cela signifie qu’une nouvelle saison est déjà disponible dans le titre mobile et ce sera Baby Rosalina, qui prendra de nouveaux utilisateurs de compte pour se promener dans les rues de Paris et présenter une nouvelle version de ce bébé, ainsi que de nombreux autres ajouts.

Du 11 au 24 mars, les joueurs pourront participer à la saison Baby Rosalina et auront la possibilité de débloquer leur version détective. Comme vous pouvez l’imaginer, ce personnage sera le point culminant de cette saison, vous ne pouvez donc le trouver que par la pipe, avec la voiture unique Telimón et l’unique Wing avec Checkered Bow. Comme dans l’autre édition, le pipeline comportera 50 clichés au lieu de 100, ce qui vous rend plus susceptible d’obtenir ces éléments.

Il y aura un total de 12 coupes et il sera possible de participer à 2 coupes compétitives dans les 2 semaines suivantes. À cela s’ajoute la disponibilité de nouveaux défis et badges limités.

Au cas où vous l’auriez manqué: Vous pouvez désormais jouer à Mario Kart Tour contre d’autres utilisateurs localement et via Internet.

Il y aura des changements majeurs dans les saisons du Mario Kart Tour

Les coupes seront désormais déverrouillées dès le début, donc un certain nombre de Maxistars ne seront plus nécessaires pour y accéder. Cependant, il y en aura d’autres qui seront débloqués chaque jour. En obtenant des maxistars, les utilisateurs pourront également débloquer des rubis, des pièces de monnaie, des billets et l’aile de parapente, la voiture Bullet Bolide et le personnage Baby Mario. Mais les prix seront augmentés pour les abonnés du Golden Pass, car ils pourront également obtenir le personnage singulier Lakitu, la voiture double bus mégasingulaire et l’aile mégasingulaire Paragliding Flag.

En outre, vous devez savoir que les Maxistars débloqueront désormais un total de 2 coups de pipe au cours de la saison, nous vous recommandons donc d’en obtenir plusieurs.

Il a été annoncé qu’il y aura de nouveaux défis pour le mode multijoueur, avec lesquels vous pourrez débloquer de nouveaux badges, ainsi que des rubis. Un autre ajout important sera également disponible via le mode multijoueur, car les prix peuvent être débloqués lors de coupes compétitives entre amis, de cette manière, les joueurs seront invités à unir leurs forces pour ajouter leurs points et atteindre les objectifs.

Nous vous laissons avec une vidéo qui présente tous les prix de la saison Baby Rosalina ci-dessous.

Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle saison? Allez-vous essayer d’obtenir les nouvelles voitures, personnages et ailes? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’un concours a récemment eu lieu dans lequel des utilisateurs du monde entier ont dû se joindre à Twitter pour débloquer un tas de rubis. L’objectif a été atteint, vous devrez donc être au courant du jeu pour recevoir les prix.

Mario Kart Tour est disponible sur les appareils mobiles. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

