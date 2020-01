Mario + Rabbids Studio recrute pour “un titre prestigieux AAA”

Un “prestigieux titre triple A” est en route depuis le studio derrière la merveilleuse bataille de Mario + Rabbids Kingdom, a révélé une nouvelle liste d’emplois.

Ubisoft Milan recrute actuellement un animateur 3D à temps plein, notant qu’un candidat retenu travaillerait à la production de ce mystérieux jeu AAA. La liste, repérée par VGC, ne donne pas trop de détails, mais elle discute de l’inclusion des bipèdes et des quadrupèdes. Des humains et des animaux confirmés!

“Ubisoft Milan est à la recherche d’un talentueux Animateur 3D pour s’impliquer dans la production d’un prestigieux titre triple-A.

Il / Elle donnera vie à nos personnages bien-aimés en créant des animations d’images clés de haute qualité pour les bipèdes et les quadrupèdes.

Il / elle travaillera également en étroite collaboration avec les concepteurs de jeux, les artistes et les animateurs 3D pour intégrer le travail dans le jeu et vérifier que tous les éléments interagissent correctement. “

Alors, est-ce une suite de Mario + Lapins Crétins, ou autre chose entièrement? Eh bien, avant ce match et son Donkey Kong Adventure DLC, Ubisoft Milan a également travaillé sur des Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Assassin’s Creed IV: Black Flaget un certain nombre de Just Dance titres, qui pourraient tous être classés comme «AAA».

L’année dernière, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a été interrogé sur la probabilité d’une suite de Mario + Lapins Crétins mais est resté discret, disant: “Nous ne pouvons pas en dire beaucoup aujourd’hui, mais nous avions une bonne relation, alors voyons ce qui va arriver”.

On dirait qu’il va falloir attendre et voir.

