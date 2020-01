Mario & Sonic Switch explique pourquoi le jeu propose Mario 8 bits alors que Sonic est 16 bits

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 présente une fonctionnalité que nous n’avons jamais vue auparavant dans la série. Un tas d’événements rétro sont inclus, ce qui permet aux joueurs de vivre le jeu avec un look and feel classique.

Un point d’intérêt a été la manière dont SEGA a abordé le style graphique. Sonic est sorti de l’ère 16 bits, mais Mario conserve son look 8 bits original de Super Mario Bros. Il y a peu de temps, le producteur Nobuya Ohashi et le réalisateur Noahiro Hirao ont parlé de la décision dans une interview avec 4Gamer.

Sur le sujet de l’affichage des personnages dans leurs formes rétro, il y avait un écart de génération visuelle entre les personnages de Super Mario Bros et les personnages de Sonic. SEGA a fini par rencontrer Nintendo et le comité olympique impliqué pour décider du pixel art à utiliser.

Hirao a déclaré:

«Nous avons reçu des commentaires suggérant que nous avions les animations des personnages Mario en parité avec les conceptions Sonic, car les personnages Sonic avaient plus d’images avec lesquelles travailler. Et puis Nintendo a suggéré leur idée d’utiliser des versions 8 bits de leurs personnages. Nous avons passé un très bon moment à comprendre les choses – nous ne pouvions déplacer les personnages qu’en les faisant pivoter de 90 degrés, et nous avons dû recommencer à utiliser les anciennes règles d’antan (Rires). Et puis il y avait les problèmes évidents comme avec Peach; elle n’avait qu’une seule image, alors comment allions-nous l’animer? Eh bien, en lui donnant une animation tremblante petit à petit, de haut en bas… ça lui donnait vraiment l’air de courir (Rires). »

