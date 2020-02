Mario Tennis Aces publie une nouvelle mise à jour sur Nintendo Switch

Cela fait un moment que je ne savais rien de nouveau Mario Tennis Aces, le dernier épisode de la saga sportive du plombier vedette de Nintendo et de ses amis après son lancement sur la console Joy-Con et ses mises à jour successives pour intégrer de nouveaux personnages et événements sous forme de tournois en ligne, notamment depuis l’été dernier, la chose avait été un peu suspendue. Cependant, cela a changé grâce à la dernière mise à jour de ce titre, désormais disponible en téléchargement gratuit et intégrant les nouvelles suivantes:

-Le Tournoi en ligne de février, pour la participation de qui et en obtenant 250 et 750 points de cette classe, nous pouvons obtenir respectivement Koopa Troopa de coquille bleue et rouge.

-Nous pouvons également obtenir Koopa Paratroopa avec un coquillage bleu et vert si nous obtenons 500 et 1000 points de participation.

-L’événement Ring Shot de Yoshi revient, et si nous obtenons 10 000, 25 000 et 40 000 points de but, les versions bleue, rouge et jaune de Shy Guy rejoindront également notre casting.

Ainsi, de nouveaux personnages arrivent, ou des versions de différentes couleurs pour le dire plus précisément, en échange d’une simple participation au tournoi en ligne susmentionné de ce mois, car il n’est pas nécessaire de gagner ou d’atteindre une certaine position, comme dans les occasions précédentes d’autres tournois Mario Tennis Aces.

