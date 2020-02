Mark Hamill donnera vie à Skeletor dans la nouvelle série He-Man

Actuellement, presque tous les dessins animés des années 80 ont obtenu un redémarrage. De cette façon, ils parviennent à capturer un public jeune et vieux. Cependant, Masters of the Universe: Revelation prévoit de continuer exactement là où s’est terminée la vieille série animée He-Man, et enfin nous savons qui seront les acteurs de la voix dans ce projet.

Parmi l’immense catalogue de doubleurs talentueux, les temps forts Mark Hamill, c’est vrai, Luke Skywalker, en tant qu’antagoniste emblématique: Skeletor. Hamill n’est pas étranger au monde de l’animation, car il a participé à plusieurs projets, son rôle le plus célèbre étant celui de Joker dans la série animée Batman. Voici la liste complète:

-Mark Hamill comme squelette

-Lena Headey comme Evil-Lyn

-Chris Wood en tant que Prince Adam / He-Man

-Sarah Michelle Gellar comme Teela

-Liam Cunningham en homme d’armes

-Stephen Root en tant que Cringer

-Diedrich Bader en tant que King Randor / Trap Jaw

-Griffin Newman comme Orko

-Tiffany Smith comme Andra

-Henry Rollins en tant que Tri-Klops

-Alan Oppenheimer (Skeletor original) en tant que Moss Man

-Susan Eisenberg en tant que sorcière

-Alicia Silverstone en tant que reine Marlena

-Justin Long comme Roboto

-Jason Mewes comme Stinkor

-Phil LaMarr comme He-Ro

-Tony Todd comme Scare Glow

-Cree Summer en tant que prêtresse

-Kevin Michael Richardson comme Beastman

-Kevin Conroy comme Mer-Man

-Harley Quinn Smith comme Ileena

Masters of the Universe: Revelation arrivera sur Netflix à l’avenir, il n’y a toujours pas de date de sortie concrète. De même, le service de streaming a mentionné que cette série est “basée sur He-Man, Skeletor, Teela et les autres personnages classiques de la franchise Masters of the Universe”. Le dessin animé se concentrera sur les histoires non résolues de personnages emblématiques, reprenant là où ils l’avaient laissé il y a des décennies.

Sur des sujets connexes, Overwatch et Diablo pourraient avoir une série animée pour le service de streaming en question. De même, vous pouvez rencontrer tous les lauréats des prix Crunchyroll Anime 2020 ici.

Via: IGN

.