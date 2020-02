Mark Hamill se serait vu offrir le rôle de Vesemir dans la série The Witcher Netflix

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 14 février 2020 17:57 GMT

Mark Hamill se serait vu offrir un rôle dans la série The Witcher Netflix.

C’est selon une source We Got This Covered qui s’est avérée fiable dans le passé et a remis au site un document de production officiel pour The Witcher Netflix séries.

La partie offerte à Hamill est pour Vesemir, le mentor de Geralt’s Witcher, ce que les fans réclament, et même Hamill s’est amusé via Twitter.

Nous devrons voir si le rapport s’étend et si Hamill acceptera ou non le rôle. Alors, gardez cela caché comme une rumeur pour le moment.

Jusque-là, vous pourrez obtenir votre Vesemir dans le prochain film d’animation The Witcher, The Witcher: Nightmare of the Wolf.

The Witcher Season 2 devrait être diffusé en 2021.

