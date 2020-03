Mark Wahlberg réalise une nouvelle émission de télévision sur une personne très spécifique qu’il connaît très bien

L’acteur Mark Wahlberg crée un nouveau spectacle qui se concentre sur une personne en particulier: Mark Wahlberg. HBO Max, le nouveau service de streaming dont le lancement est prévu en mai, a commandé une série de huit épisodes consacrée à Wahlberg appelée “Wahl Street”, selon Variety.

L’émission suivra Wahlberg alors qu’il équilibre sa vie d’acteur et la croissance de ses entreprises. La description officielle de l’émission ajoute que “les téléspectateurs apprendront ses succès et ses échecs et glaneront de puissantes leçons d’affaires et de vie tout en apprenant à connaître le casting de personnages colorés qui composent l’entourage réel de Wahlberg”.

En plus de se concentrer sur la vie de Wahlberg, Wahl Street présentera d’autres entrepreneurs présentant Wahlberg sur une nouvelle idée commerciale dans chaque épisode.

“Nous documentons les hauts, les bas, les coups sûrs et les ratés. C’est tout ce qui se passe pendant que je fais croître mes entreprises”, a déclaré Wahlberg. “Nous tirons le rideau en arrière et nous espérons que ce sera l’occasion d’inspirer d’autres entrepreneurs.”

Wahlberg a remporté des nominations aux Oscars pour The Fighter et The Departed. Il est également connu pour ses rôles dans la franchise Transformers et les films Ted de Seth MacFarlane. Son plus récent film est Spenser Confidential, qui a fait ses débuts sur Netflix plus tôt ce mois-ci. Pour l’avenir, Wahlberg jouera Sully dans le film Uncharted aux côtés de Tom Holland en tant que Nathan Drake.

En ce qui concerne ses activités commerciales, Wahlberg est copropriétaire de la chaîne de hamburgers Wahlburgers avec ses frères, Donnie et Paul. Le restaurant a également donné naissance à une émission de télévision, Wahlburgers. En outre, Wahlberg détient une participation dans la société de fitness F45, tandis qu’il a également co-fondé une société de nutrition sportive appelée Performance Inspired.