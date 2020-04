“Mars suce …” Une revue de Moons of Madness

“Mars suce …” est vraiment la seule citation du jeu qu’un joueur doit lire pour comprendre comment les développeurs n’ont pas répondu à leurs aspirations lovecraftiennes; cependant, cela ne veut pas dire que le jeu n’était pas agréable ou n’avait pas de points forts dans d’autres domaines. Les créateurs de Moons of Madness, Rock Pocket Games et Dreamloop Games, décrivent leur jeu comme une «horreur cosmique» où les hallucinations inciteront le personnage à remettre en question sa propre réalité. Bien que je ne sois pas sûr que le jeu soit à la hauteur de l’horreur psychologique, les créateurs rassemblent un jeu convaincant avec des puzzles divertissants, des sauts effrayants et un authentique sentiment d’isolement. Bien que ces aspects composent un jeu qui guide les joueurs à travers l’histoire, le jeu, dans une large mesure, dénoue l’investissement des joueurs à travers des clichés de formule, des peurs bon marché et une fin qui diminue progressivement le poids du récit.

Horreur cosmique?

Étant donné que les concepteurs se vantaient d’un récit «Lovecraftien», il est juste de critiquer le succès de cette entreprise particulière. En grande partie, il n’a pas réussi à développer et à faire avancer ce genre d’une manière unique, et, à bien des égards, a créé plus d’une parodie du genre à la fin. Lovecraftian, ou souvent appelé «horreur cosmique», tente d’élever un sentiment d’horreur psychologique dans un espace cosmique. Ces récits devraient mettre en évidence le vaste univers froid et l’insignifiance relative de notre existence individuelle à travers des révélations profondes d’une vérité effroyable ou dégoûtante qui érode notre confort dans la compréhension de notre réalité métaphysique. Normalement, ce genre a un grand potentiel de narration; cependant, le genre doit être pris au sérieux pour avoir cet effet. Moons of Madness semble utiliser les tropes de ce genre comme un simple contexte ou dispositif de complot pour déplacer les personnages à travers un monde linéaire. Pour cette raison, les révélations «épouvantables» de la vérité semblent bon marché, légères et prévisibles comme en témoigne la dernière ligne de l’histoire, «Mars craint».

La dernière ligne n’est pas la seule chose qui diminue le poids du jeu. Comme mentionné précédemment, l’horreur cosmique ne devrait pas être une simple peur du saut dans l’environnement de l’espace. Le genre devrait en fait éviter les dispositifs de simple choc. L’horreur cosmique devrait effrayer le participant dans un sens existentiel plus profond. Moons of Madness semble se concentrer davantage sur les sauts bon marché, qui sont certes passionnants, mais cela ne crée pas un sentiment d’effroi psychologique. Tout en diffusant ma pièce, j’ai dû rire avec mes téléspectateurs alors que je sautais et criais de façon inattendue lorsqu’un fantôme d’astronaute apparaissait temporairement sur mon écran lorsque j’ouvrais une porte, ou lorsqu’un «monstre tentaculé» me poursuivait dans un labyrinthe. des impasses, aggravé par le fait que les joueurs ne peuvent pas riposter. Ces moments étaient amusants et excitants, mais j’attendais constamment que quelque chose de plus profond arrive à mon personnage.

En lisant la description du jeu avant de l’acheter, j’ai été séduit par l’inclusion d’hallucinations audio et visuelles. J’ai tout de suite pensé aux atouts uniques de jeux comme Hellblade. Les développeurs de Hellblade ont passé du temps à rechercher les expériences de personnes souffrant de troubles de la personnalité schizoïde, et leurs efforts ont été parfaitement démontrés. Ce mécanicien audio m’a donné un vrai sentiment d’anxiété et de terreur. Leurs hallucinations étaient toujours présentées comme des hallucinations qui chatouillaient l’esprit du joueur. En revanche, Moons of Madness a démontré un manque de ces forces. Les hallucinations visuelles étaient des sauts rapides et leurs hallucinations audio n’étaient rien de plus que la voix narrative qui fournissait l’exposition et le mouvement de l’intrigue. Le joueur ne remet pas en cause l’hallucination, car c’est une fonction intégrée de l’intrigue.

Afin de se défendre comme un jeu d’horreur, il semble que les développeurs aient saisi tous les artefacts pop-culturels dont ils pouvaient se souvenir, ce qui a parfois fait que le jeu semblait presque une parodie. C’était un méli-mélo de clichés. Ils se sont assurés d’inclure des décorations environnementales horribles comme des cadavres avec des protubérances de branches d’arbres. Quelqu’un devait se rappeler que le Necronomicon est populaire dans l’horreur, et il avait besoin de faire référence aux pentagrammes et aux démons. Comment ces choses se rapportent-elles à une histoire d’horreur cosmique qui révèle la vérité épouvantable de l’univers? Eh bien, ils ne le font pas, et ils n’ont pas été bien expliqués. C’est comme si les créateurs aimaient les parodies d’horreur comme Evil Dead, et ils pensaient que ces types d’histoires étaient de bonnes formules pour des voyages plus profonds dans l’horreur. Avec les derniers mots, “Mars suce”, je ne pouvais pas légitimement dire si j’étais foutu ou non. Était-ce parodie ou était-ce une tentative authentique du genre? Comme un téléspectateur au cours de mon flux a déclaré: “C’était ça? … Quelle révélation!”

Points forts du gameplay

Les développeurs ont peut-être échoué dans leurs tentatives de créer un véritable récit d’horreur cosmique, mais, si nous mettons cette description de côté, il offre une balade amusante et linéaire. Même si le récit ne porte pas ses fruits à la fin, j’ai toujours été contraint par le potentiel de l’histoire et l’excitation de jouer régulièrement le jeu. Le mystère était toujours aggravé par le sentiment d’isolement. Tout au long du jeu, le joueur est en communication avec les membres de son équipe de règlement martienne, et tandis que le joueur entend les voix à travers ses appareils, les joueurs n’ont jamais d’interaction face à face. Chaque fois qu’un joueur rencontre enfin un membre de l’équipe, il est toujours trop tard pour ce membre de l’équipe. En tant que joueur, je me sentais vraiment seul. Quitter les murs d’un bâtiment et marcher à travers les terres désolées de Mars, renforça ce sentiment. Leur conception de niveau linéaire a également excellé. Alors que le joueur est sur une ligne de tramway, l’absence de carte et la variété des voies ont créé une illusion plus ouverte avec le design linéaire. Comme le joueur ne peut ni se battre ni se défendre de manière active, fuir les ennemis a rendu les niveaux linéaires plus excitants. Les développeurs ont également poussé les joueurs à travers le jeu linéaire avec des puzzles amusants. Alors qu’au début du jeu, les puzzles sont conçus pour plus de travail de grognement, comme trouver une clé, un regroupement d’images ou des symboles cachés, au fur et à mesure que le jeu avance, il y a des puzzles qui incitent le joueur à réfléchir et à élaborer des stratégies. Alors qu’ils n’étaient pas trop difficiles, ils ont gratté une démangeaison intellectuelle.

Dernières pensées

Ce jeu ne répond pas aux objectifs des développeurs de manière significative. Il promet un récit d’horreur cosmique, mais il livre une parodie de lui-même. Au lieu de créer de l’effroi, il offre un choc. Les développeurs n’ont pas réussi à utiliser les outils disponibles comme de fortes hallucinations binaurales ou un retour convaincant sur l’investissement du récit. D’un autre côté, les développeurs ont réussi à offrir cinq à six heures de sauts effrayants, des puzzles amusants et un environnement obsédant.

Formats: PS4 (révisé) PC

Prix: 29.99

Éditeur: Funcom

Développeur: Dreamloop Games et Rock Pocket Games

Date de sortie: 24 mars 2020

Classe d’âge: M

Pour des nouvelles sur les jeux et d’autres trucs sympas, consultez notre chaîne YouTube!

PLUS: Lève-toi: une histoire simple de l’expérience humaine complexe

PLUS: SuperEpic: The Entertainment War Review