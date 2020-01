Martin Luther King Jr. et son héritage de soutien aux syndicats

Un travailleur de l’assainissement d’Atlanta en grève s’agenouille sur la tombe du Dr Martin Luther King Jr. après un rassemblement organisé par la Southern Christian Leadership Conference pour soutenir la grève à Atlanta le 4 avril 1970. King a été tué à Memphis, Tennessee, deux ans plus tôt alors qu’il soutenait une grève des travailleurs de l’assainissement là-bas. Les pancartes indiquant «Je suis un homme» ont été utilisées pour la première fois lors de la grève de Memphis. Photo: AP Photo

En ce qui aurait été son 91e anniversaire, nous célébrons l’héritage imposant du Dr Martin Luther King, Jr. — sa force morale en tant que leader religieux, son dévouement à la résistance non violente et, bien sûr, les sacrifices qu’il a faits pour mettre fin à la ségrégation légalisée dans le Sud.

Mais il y a un aspect souvent négligé de son travail: le Dr King était l’un des champions les plus redoutables de son époque des travailleurs qui se réunissaient pour organiser, renforcer le pouvoir et améliorer leur vie. Voici comment il l’a dit dans un discours à la convention Illinois AFL-CIO en octobre 1965:

Le mouvement ouvrier a été la principale force qui a transformé la misère et le désespoir en espoir et en progrès. De ses luttes audacieuses, la réforme économique et sociale a donné naissance à l’assurance-chômage, aux pensions de vieillesse, à l’aide gouvernementale pour les indigents et, surtout, à de nouveaux niveaux de salaire qui ne signifiaient pas une simple survie mais une vie tolérable.

Le Dr King a compris la différence entre les syndicats – la façon dont une voix au travail et un siège à la table responsabilisent les travailleurs de toutes les races. Cela signifie un plus gros chèque de paie à la fin de la semaine. Cela signifie de meilleurs avantages pour la santé, vous pouvez donc vous permettre de consulter un médecin lorsque vous êtes malade. Cela signifie la sécurité à la retraite lorsque vos journées de travail sont terminées. Cela signifie la dignité et le respect fondamentaux que vous méritez.

Et il savait que les riches intérêts des entreprises cherchant à écraser le travail – pour supprimer la différence syndicale – recourraient à la malhonnêteté et à la démagogie pour gagner un avantage. Le voici en 1961, mettant en garde contre la perniciosité des lois dites du droit au travail:

Dans notre glorieuse lutte pour les droits civils, nous devons nous garder d’être trompés par de faux slogans, tels que «droit au travail». Son but est de détruire les syndicats et la liberté de négociation collective par laquelle les syndicats ont amélioré les salaires et les conditions de travail des tout le monde… Partout où ces lois ont été adoptées, les salaires sont plus bas, les possibilités d’emploi sont moins nombreuses et il n’y a pas de droits civils.

L’accent mis par le Dr King sur les questions économiques s’est intensifié dans la dernière partie de sa vie, avec le lancement de la Campagne des pauvres en 1967. Et sa toute dernière campagne était une action syndicale. Le Dr King s’est rendu à Memphis au début de 1968 pour rencontrer 1300 travailleurs afro-américains de l’assainissement représentés par la section locale 1733 de l’AFSCME, qui avaient déclenché une grève pour protester contre les salaires de misère et les conditions de travail dégradantes et déplorables. Ils ont affirmé leur humanité avec un slogan simple et fier: «JE SUIS UN HOMME».

Le 18 mars, le Dr King s’est adressé aux travailleurs de l’assainissement et aux membres de la communauté au Mason Temple à Memphis:

«Vous exigez que cette ville respecte la dignité du travail. Si souvent, nous négligeons le travail et l’importance de ceux qui ne sont pas dans des emplois professionnels, de ceux qui ne sont pas dans les soi-disant gros travaux. Mais permettez-moi de vous dire ce soir que chaque fois que vous êtes engagé dans un travail qui sert l’humanité… il a de la dignité et il en vaut la peine… Tout travail a de la dignité. »

Deux semaines et demie plus tard, lors de son prochain voyage à Memphis, le Dr King a été assassiné. Mais son message à Memphis et tout au long de sa vie continue d’être un appel à l’action pour tous ceux qui croient en la justice économique.

Au nom du Dr King, nous continuons de lutter pour l’idée que «tout travail a de la dignité», que la différence syndicale peut élever plus de familles de travailleurs, revigorer nos communautés et renforcer la nation tout entière.

Lee Saunders est président de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités, un syndicat de 1,4 million de fonctionnaires dans tout le pays.

