Marty Stratton d’id Software «stupéfait» par le port de commutation éternelle de DOOM, pense que les gens vont «l’aimer»

Comme nous le savons tous, DOOM Eternal on the Switch ne sera pas lancé le 20 mars aux côtés de la version Xbox One, PlayStation 4 et PC. Le spécialiste des ports de Panic Button a besoin de plus de temps pour l’affiner et Marty Statton d’id Software a rassuré les fans de DOOM attendant que le jeu arrive sur cette plate-forme particulière que ce ne sera pas un “énorme” retard.

Maintenant, parlant à US Gamer à PAX East ce week-end, Stratton dit que le port progresse à un rythme régulier et bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été discutée, il a dit comment il était “stupéfait” quand il l’a essayé une semaine depuis:

Nous n’avons vraiment pas parlé de dates ou de quoi que ce soit – je peux dire que je l’ai joué il y a environ une semaine, et je suis stupéfait. Notre partenaire à ce sujet, Panic Button, je les ai souvent appelés maîtres de la plate-forme, et ils le prouvent à nouveau. Je pense vraiment que ça va surprendre les gens[…] Je le vois tout le temps dans les commentaires, lorsque nous sortons une vidéo: “J’ai hâte de la lire sur Switch, j’ai hâte de la lire sur Switch.” Je pense que les gens vont l’adorer.

Statton a réitéré ses commentaires du mois précédent, en disant comment l’équipe de développement “voulait faire le bon travail avec elle” afin que ce soit la “meilleure qualité” possible. Les visuels et les performances ne sont pas le seul objectif non plus – avec Panic Button faisant appel à “toute une équipe d’artistes de l’interface utilisateur” pour s’assurer que le jeu fonctionne sur le petit écran;

Menus, UI, le dossier – beaucoup d’ajustements à tous les niveaux pour s’assurer que, encore une fois, c’est la meilleure version possible que vous pouvez obtenir sur le Switch.

Que pensez-vous d’avoir à attendre plus longtemps pour la sortie de DOOM Eternal on Switch? Pensez-vous que cela vaudra la peine d’attendre? Partagez vos réflexions ci-dessous.

