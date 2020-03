Marvel révèle un nouveau RPG à monde ouvert!

Il y a quelques jours, nous vous avons informé de l’annonce que Marvel et Netmarble feraient dans le cadre de leur présentation au PAX East 2020, autour d’un nouveau jeu mobile inspiré de la franchise de la société. Le moment est arrivé et aujourd’hui, nous connaissons plus de détails sur cette livraison qui est considérée comme une proposition de jeu de la plus haute qualité pour les téléphones mobiles.

Lors de la présentation de Marvel Entertainment au PAX East 2020, la division a dévoilé Marvel Future Revolution, un RPG mobile en monde ouvert en développement avec Netmarble, l’une des sociétés les plus importantes du secteur en Corée du Sud et spécialisée dans les jeux. Pour les appareils mobiles. Le matériel ne montre pas de gameplay, mais des scènes créées avec le moteur de jeu dans lesquelles des héros tels que Captain America, Spider-Man, Captain Marvel, Dr. Strange et d’autres qui étaient en vogue ces dernières années sont présentés.

En ce sens, il est important de mentionner qu’en termes visuels, le design des personnages est inspiré par l’apparence qu’ils avaient dans les films de l’univers cinématographique Marvel, donc aucune controverse n’est attendue concernant cette question car elle est abordée à un secteur important des fans.

Enfin, l’annonce de Marvel Future Revolution a également marqué l’ouverture du site officiel en ligne et le début des opérations des comptes de médias sociaux, où des informations seront données sur la date de lancement et les exigences en matière d’équipement et de système d’exploitation.

La révolution commence ici! Le premier RPG mobile open world de Marvel, MARVEL Future Revolution, vient d’être annoncé! Merci à nos panélistes et hôte! @AgentM @BillRosemann @zingodude @msumerak #PAXEAST #MarvelMysteryPanel #Marvel #MarvelFutureRevolution #RevolutionStartsHere pic.twitter.com/BwbhvIiu6w

– Marvel Future Revolution (@MarvelFutureRev) 1 mars 2020

