Marvel Ultimate Alliance 3: le deuxième pack DLC du Black Order est disponible dès maintenant

Comme promis précédemment, le deuxième pack DLC pour Marvel Ultimate Alliance 3: L'Ordre Noir est maintenant disponible en téléchargement.

Il arrive dans le cadre de la passe d'extension du jeu – disponible à l'achat sur le Switch eShop pour 19,99 $ / 17,99 £ – et ajoute quatre autres X-Men et un tout nouveau mode Danger Room. Voici quelques informations supplémentaires sur le site Web de Nintendo:

DLC Pack 2 – X-Men: Rise of the Phoenix (23 décembre 2019)

Dark Phoenix, l'entité cosmique infiniment puissante de l'une des plus grandes sagas des X-Men, déclenche une ère de destruction ardente! Quatre autres X-Men rejoignent l'alliance – Phoenix, Gambit, Ice Man et Cable – avec l'achat du MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Expansion Pass.

Affrontez vos amis dans le nouveau mode Danger Room! Jusqu'à quatre joueurs s'affronteront pour voir qui peut vaincre le plus de boss tout en étant barré par des buffs et des debuffs.

DLC Pack 2 de @MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: le Black Order Expansion Pass est disponible dès maintenant! Quatre autres X-Men rejoignent l'alliance et le nouveau mode Danger Room ajoute encore plus à l'action! # MUA3

Un troisième pack DLC a également été promis à un moment donné, bien que sa date de sortie et son contenu soient actuellement inconnus.

Serez-vous coincé dans ce DLC X-Men: Rise of the Phoenix aujourd'hui? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

