Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ajoute un nouvel ensemble de costumes

Publié le 29 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

Une nouvelle vague de costumes est maintenant disponible dans Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Quatre au total ont été ajoutés et ils sont entièrement gratuits.

Voici la gamme complète:

– Spider-Gwen: “Gwenom”

– Venin: «Anti-Venom»

– Miles Morales: Street Wear

– Mme Marvel: Street Wear

Ensuite, pour Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est le DLC Shadow of Doom mettant en vedette les Fantastic Four.

La source

