Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order mise à jour maintenant (version 3.0.0), nouveau DLC en direct

Publié le 23 décembre 2019 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order a été mis à jour sur Switch. Dans le cadre de la version 3.0.0, Rise of the Phoenix est désormais disponible pour ceux qui ont acheté le DLC du jeu.

Pour récapituler, Phoenix, Gambit, Iceman et Cable ont été ajoutés en tant que nouveaux personnages avec une histoire supplémentaire à démarrer pour Dark Phoenix. Le mode Danger Room est désormais également accessible.

