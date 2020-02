Marvel vs. Capcom 2 reviendra sur le devant de la scène dans EVO 2020

L’un des jeux d’arcade les plus appréciés, bien qu’il ne soit pas nécessairement équilibré et loin des standards de la scène compétitive, était Marvel vs .. Capcom 2: New Age of Heroes, un crossover définitif qui a célébré l’arrivée du nouveau millénaire lors de ses débuts dans le système SEGOM NAOMI en 2000. Au-delà de la controverse entourant s’il s’agissait d’un jeu avec des éléments de compétences professionnelles ou non, non Vous pouvez nier les heures de plaisir qu’il a procurées et peut-être que le coup de nostalgie est si fort à ce moment-là que cet épisode passera au premier plan dans le cadre d’EVO 2020.

Il y a quelques instants, les organisateurs d’EVO ont dévoilé la programmation officielle de l’édition 2020, qui se déroulera du 31 juillet au 2 août de cette année au Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, et le premier titre qu’il a appelé l’attention était Marvel vs Capcom 2, dont le tournoi fera partie des compétitions les plus importantes dans une annonce qui a sans aucun doute surpris les fans de la scène compétitive des jeux de combat, bien que les détails sur la version qui sera utilisée dans l’événement ne soient toujours pas révélés.

Gamme officielle EVO 2020

Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r]

Super Smash Bros.Ultimate

Dragon Ball FighterZ

TEKKEN 7

Marvel vs. Capcom 2

Street Fighter V: Champion Edition

SOULCALIBUR VI

Granblue Fantasy: Versus

Samurai Shodown

Ceci est la gamme de jeux # Evo2020! Quels jeux affronterez-vous cette année? pic.twitter.com/OgmaO9bUgG

– EVO (@EVO) 5 février 2020

Que pensez-vous de l’annonce du retour de Marvel vs. Capcom 2? Pensez-vous que c’est un jeu pour la scène compétitive? Dites-le nous dans les commentaires et restez informé, dans LEVEL UP.

.